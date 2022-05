Nắng nóng ở Ấn Độ, Pakistan 'thử thách giới hạn sinh tồn của con người'

Nắng nóng kỷ lục ở nhiều khu vực của Ấn Độ và Pakistan, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu trên khắp tiểu lục địa này, đang khiến cuộc sống của hàng triệu người gặp nguy hiểm.

"Năm không có mùa xuân"

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết nhiệt độ tối đa trung bình ở vùng tây bắc và miền trung Ấn Độ trong tháng 4 là cao nhất tính từ kỷ lục được thiết lập cách đây 122 năm, lần lượt là 35,9 và 37,78 độ C, theo CNN.

Tháng trước, New Delhi chứng kiến 7 ngày liên tiếp trên 40 độ C, cao hơn 3 độ so với nhiệt độ trung bình tháng 4, theo các nhà khí tượng học của CNN. Ở một số bang, nắng nóng đã buộc các trường học phải đóng cửa, làm hư hại mùa màng và gây áp lực lên nguồn cung năng lượng, khi giới chức cảnh báo cư dân nên ở trong nhà và uống nhiều nước.

Theo dữ liệu của Cục Khí tượng Pakistan (PMD), các thành phố Jacobabad và Sibi ở tỉnh Sindh phía đông nam nước này đã ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục là 47 độ C hôm 29.4. PMD nói đây là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại bất kỳ thành phố nào tại Bắc bán cầu vào ngày hôm đó.

"Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, Pakistan trải qua tình trạng mà nhiều người gọi là 'năm không có mùa xuân'", Bộ trưởng Bộ Biến đổi khí hậu Pakistan, Sherry Rehman, cho biết trong một tuyên bố.

Nền nhiệt ở Ấn Độ dự kiến sẽ cải thiện một chút trong tuần này với nhiệt độ tối đa ở vùng tây bắc dự kiến giảm từ 3 đến 4 độ C, IMD cho biết. Nhiệt độ ở Pakistan cũng được dự báo sẽ gần với mức trung bình - khoảng 40 độ C - vào cuối tuần này.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khủng hoảng khí hậu sẽ gây ra các đợt nắng nóng thường xuyên hơn và kéo dài hơn, ảnh hưởng đến hơn một tỉ người ở hai quốc gia này.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Ấn Độ là một trong những quốc gia được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tác động của khủng hoảng khí hậu.

"Đợt nắng nóng này chắc chắn là chưa từng có", tiến sĩ Chandni Singh, nhà nghiên cứu cấp cao của IPCC tại Viện Định cư Con người Ấn Độ, bình luận. "Chúng tôi đã thấy sự thay đổi về cường độ, thời điểm xuất hiện và quãng thời gian mà sóng nhiệt diễn ra. Đây là những gì các chuyên gia khí hậu đã dự đoán và tình trạng này sẽ có những tác động lớn đến sức khỏe".

Tác động nhãn tiền

Ấn Độ thường trải qua các đợt nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6, nhưng năm nay nhiệt độ bắt đầu tăng vào tháng 3 và tháng 4.





Ở bang Punjab, miền bắc nước này, nơi được mệnh danh là "vựa bánh mì của Ấn Độ", nắng nóng không chỉ gây ra căng thẳng cho hàng triệu người làm nông nghiệp mà còn làm giảm sản lượng của những cánh đồng lúa mì.

"Do nắng nóng, sản lượng đã giảm hơn hơn 5 tạ/ha trong tháng 4", lãnh đạo cơ quan nông nghiệp ở Pubjab, Gurvinder Singh, cho biết.

Ở một số vùng của Ấn Độ, nhu cầu sử dụng điện đã dẫn đến tình trạng thiếu than, khiến hàng triệu người không có điện tới 9 tiếng mỗi ngày.

Tuần trước, dự trữ than tại 3 trong số 5 nhà máy điện cung cấp điện cho Delhi đạt mức cực kỳ thấp, giảm xuống dưới 25%, theo cơ quan điện lực Delhi.

Một quan chức cấp cao của Bộ Đường sắt Ấn Độ nói với CNN rằng nước này đã hủy hơn 650 chuyến tàu chở khách từ cuối tháng 5 để cho chạy nhiều chuyến tàu chở hàng hơn khi nước này cố gắng bổ sung lượng than dự trữ tại các nhà máy điện. Đường sắt Ấn Độ là nhà cung cấp than chính cho các nhà máy điện trên khắp đất nước.

Một số bang của Ấn Độ, bao gồm Tây Bengal và Odisha, đã thông báo đóng cửa trường học để đối phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao.

Trong những năm gần đây, cả chính phủ liên bang và các tiểu bang đã có biện pháp để giảm thiểu tác động của nắng nóng, bao gồm đóng cửa trường học và đưa ra khuyến cáo về sức khỏe cho công chúng.

Nhưng theo ông Chandni Singh, một chuyên gia tại IPCC, Ấn Độ cần phải làm nhiều hơn nữa để ứng phó với những đợt nắng nóng trong tương lai.

"Chúng ta không có kế hoạch hành động để ứng phó với sóng nhiệt và có những khoảng trống trong việc lập kế hoạch", ông nói. "Bạn chỉ có thể thích nghi và thích nghi. Nắng nóng đang kiểm tra giới hạn sinh tồn của con người".