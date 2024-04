Nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ và Myanmar, 2 người tử vong nghi sốc nhiệt

Tờ The Hindu đưa tin một cụ bà 90 tuổi và một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong ở Kerala vào ngày 28.4 khi nhiệt độ tại tiểu bang của Ấn Độ tăng vọt lên 41,9 độ C, cao hơn gần 5,5 độ C so với bình thường.



Một người phụ nữ đi lấy nước tại vùng sa mạc ở Barmer, bang Rajasthan (Ấn Độ) ngày 26.4 REUTERS

Quan chức quản lý thảm họa Shekhar Kuriakose cho biết vẫn chưa xác định liệu những ca tử vong này có phải do sóng nhiệt hay không và quá trình kiểm tra y tế đang được tiến hành.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang góp phần gây ra những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong những tháng hè.

Nhiệt độ trên khắp bang Kerala được dự báo sẽ cao hơn bình thường, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân đề phòng nắng nóng.

Người đàn ông rửa mặt giữa trưa nắng ở khu chợ tại thành phố Kolkata (Ấn Độ) hôm 16.4 REUTERS

Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự báo sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay.

Giám đốc Niranjan Mishra của cơ quan y tế công cộng bang Odisha cho biết tại bang miền đông này, ít nhất hai người đã chết trong mùa hè này vì say nắng. Nhiệt độ tại Odisha trong ngày 28.4 chạm mức 44,9 độ C, mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 4.

Tại nước láng giềng Bangladesh, chính quyền đã mở cửa trường học trở lại vào ngày 28.4 bất chấp đợt nắng nóng đang quét qua khu vực, nhưng vẫn khuyến khích người dân ở trong nhà vào ban ngày.

Người dân Yangon (Myanmar) ra công viên hóng mát do cúp điện giữa đợt nắng nóng ngày 26.4 AFP

Khu vực rộng lớn ở châu Á đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội. Chính quyền Myanmar thông báo ghi nhận mức nhiệt 48,2 độ C tại thị trấn Chauk ở tỉnh miền trung Magway trong ngày 28.4, mức nhiệt cao nhất trong tháng 4 tại Myanmar từ khi dữ liệu được thống kê cách đây 56 năm, theo AFP.

Thêm một kỷ lục đáng lo về nhiệt độ toàn cầu

Nhiệt độ tại thành phố Yangon cùng ngày là 40 độ C trong khi Mandalay ghi nhận mức nhiệt 44 độ C. Nhiệt độ ban ngày tại hầu hết các vùng ở Myanmar vào giữa tuần trước được ghi nhận ở mức cao hơn 3-4 độ C so với mức trung bình trong tháng 4.

Tổ chức Khí tượng thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc cho biết châu Á đang ấm lên với tốc độ đặc biệt nhanh, gây ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng.