Nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ có khả năng ngày càng cực đoan hơn

“Đề phòng trong tháng 7 có thể xuất hiện giá trị cực đoan liên quan đến nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ. Dự báo xác suất 70 - 80% khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày trên 37 độ C. Nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ có khả năng không gay gắt, không kéo dài như năm 2021”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Thông tin về tình hình nắng nóng thời gian trước mắt, ông Mai Văn Khiêm cho rằng, theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20.6, Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 40 - 60%.





Thủ đô Hà Nội ngày 20.6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.