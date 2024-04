Nắng nóng tại TP.HCM, Nam bộ vẫn đỉnh điểm; chưa có dấu hiệu mưa

Sau 1 ngày nắng nóng giảm mạnh với mức nhiệt cao nhất tại Tân Sơn Nhất là 35oC vào hôm qua, TP.HCM tiếp tục trải qua ngày chủ nhật có nắng nóng gay gắt trở lại cùng các tỉnh, thành ở Nam bộ.

Nắng nóng không chỉ xuất hiện vào từ trưa đến chiều, mà ngay từ 8 giờ sáng, người dân đã có thể cảm nhận không khí oi bức với mức nhiệt trên 30oC trong điều kiện độ ẩm thấp.

Nắng nóng ở TP.HCM, Nam bộ vẫn ở đỉnh điểm của năm Nhật Thịnh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây nối với rãnh thấp 24 - 27 độ vĩ bắc sẽ hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh.

Do đó, thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay vẫn duy trì nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng với cường độ gia hơn, Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây có nắng nóng diện rộng.

Khi nào áp thấp nóng phía tây giảm cường độ, áp cao cận cũng giảm cường độ, thì nắng nóng mới giảm. Do vậy, nắng nóng ở TP.HCM chưa có dấu hiệu giảm. Trong tháng 4, TP.HCM còn nắng mạnh và chưa có dấu hiệu mưa Thạc sĩ Lê Đình Quyết

Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ hôm nay phổ biến 36 - 39oC, có nơi trên 39oC; miền Tây 34 - 37oC. Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay nắng nóng gay gắt ở Hóc Môn, Củ Chi; khu vực trung tâm và Cần Giờ, Nhà Bè có nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo báo vùng áp thấp nóng phía tây nối với rãnh áp thấp 24 - 27 độ vĩ bắc hoạt động mạnh trong những ngày tới. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung bộ hạ dần trục về phía nam và hoạt động mạnh.

Thời gian nắng nóng gay gắt nhất những ngày tới sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 phút - 16 giờ. Cụ thể, các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương dự báo cao nhất 40oC vào ngày 15 và 16.4. TP.HCM duy trì cao nhất 38oC trong 2 ngày tới, các tỉnh, thành còn lại cao nhất 36 - 37oC.

Những ngày tới, TP.HCM tiếp tục duy trì mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới: mây thay đổi đến ít mây, có mưa giông cục bộ về chiều tối. Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nắng nóng đặc biệt gay gắt; miền Tây nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa giông cục bộ, tập trung các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Phước, Cần Thơ.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, ở TP.HCM những ngày này nhiệt độ không khí cao, không khí khô, độ ẩm không khí ban ngày chỉ 30 - 35%; trong khi điều kiện thuận lợi hình thành mây gây mưa là độ ẩm không khí phải từ 89 - 90% nên không thể có mưa.

"Khi nào áp thấp nóng phía tây giảm cường độ, áp cao cận cũng giảm cường độ, thì nắng nóng mới giảm. Do vậy, nắng nóng ở TP.HCM chưa có dấu hiệu giảm. Trong tháng 4, TP.HCM còn nắng mạnh và chưa có dấu hiệu mưa", ông Quyết chia sẻ.