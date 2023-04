Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm nay 14.4, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh yếu.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm 14.4 đến hết ngày 15.4, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to với lượng 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm.

Nắng nóng trở lại miền Bắc vào đầu tuần tới ĐÌNH HUY

Phía đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong các ngày 15 - 16.4 đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo hoạt động yếu nên chiều tối và tối 15.4, khu vực Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo dự báo, sau khi đợt không khí lạnh này suy yếu dần, vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng, nắng nóng có khả năng xuất hiện tại Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ từ ngày 18 - 22.4.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến từ 24 - 35 độ C, trong đó ngày dự báo có nhiệt độ cao nhất là ngày 21.4 với 35 độ C.

Trong khi đó, tại phía nam, khu vực miền Đông Nam bộ vẫn có nhiều ngày nắng nóng, riêng khoảng thời kỳ từ ngày 15 - 18.4, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo, khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ có thể xảy ra mưa rào và giông rải rác về chiều tối, ngày có nắng gián đoạn, nền nhiệt độ giảm nhẹ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ nửa cuối tháng 4, do tác động của nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư cũng như các khu vực sản xuất, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng.