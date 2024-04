Ngày 29.4, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 40 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 43,2 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 42,7 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 43,8 độ C…

Nắng nóng vẫn bao trùm cả nước, 27 địa phương trên 40 độ C ĐÌNH HUY

Khu vực Tây Bắc Bắc bộ, Thanh Hóa, từ Quảng Ngãi đến Phú Yên, Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C như Yên Châu (Sơn La) 42,4 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 41 độ C…

Các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 50%.

Dự báo, ngày 30.4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 30 - 35%. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An ngày 1.5 nắng nóng có giảm.

Chạm ngưỡng 44 độ C, Việt Nam ghi nhận kỷ lục về nắng nóng năm 2024

Bắc bộ ngày 30.4 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 45%.

Riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 39 - 42 độ C, có nơi trên 42 độ C; độ ẩm thấp nhất 30 - 35%. Ngày 1.5, nắng nóng sẽ giảm.

Tây nguyên và Nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 45 - 50%.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có nắng nóng với nhiệt độ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm thấp nhất từ 55 - 60%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 29.4, có 27 địa phương tại 11 tỉnh có mức nhiệt cao nhất là trên 40 độ C, 6 địa phương tại 5 tỉnh trên 39 độ C.

Tuy nhiên, nhiệt độ dự báo trong các bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các mặt đệm như bê tông, đường nhựa.