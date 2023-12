Nâng tầm chuẩn sống với công nghệ độc đáo trên tủ lạnh Toshiba PureAir thế hệ mới

Guồng quay cuộc sống hiện đại khiến công dân thành thị không có nhiều thời gian chất lượng để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Trong bối cảnh đó, công nghệ thực sự là người đồng hành giúp cuộc sống trở nên dễ dàng, thuận tiện và thảnh thơi hơn. Là tượng đài trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng đối với hàng triệu gia đình Việt Nam, Toshiba không ngừng nỗ lực tạo dựng những thành tựu công nghệ đột phá để đáp ứng nhu cầu sống hiện đại. Điều này được minh chứng qua thế hệ tủ lạnh thông minh GR-RS755 và GR-RF665 mà Toshiba vừa trình làng trong năm nay với định vị "Tinh hoa công nghệ. Vượt trội tương lai".

Tủ lạnh thông minh GR-RS755

Đã qua rồi thời kỳ chuyện bếp núc hay nội trợ đi kèm với "đầu tắt mặt tối", thế hệ tủ lạnh thông minh Toshiba giúp nâng tầm trải nghiệm cuộc sống trọn thảnh thơi với loạt công nghệ nổi bật, thổi luồng gió mới cho "trái tim" của tổ ấm.

Nâng chuẩn tươi ngon vượt trội

Sức khỏe là nền tảng cốt lõi giúp mỗi chúng ta được sống một cuộc sống an lành đúng nghĩa. Nhưng với thực trạng an toàn vệ sinh thực phẩm ngày nay, nhất là ở những thành thị lớn, ăn cơm nhà chưa hẳn đảm bảo an toàn vệ sinh như bạn nghĩ. Theo một khảo sát về "Vệ sinh hộ gia đình" của Global Health Council cho thấy 46% hộ gia đình có mức vi sinh vật quá mức trong tủ lạnh, chủ yếu bao gồm E.coli, Staphylococcus aureus và nấm mốc, tác động đáng kể đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Giữa thực trạng này, thế hệ tủ lạnh mới Toshiba đã ứng dụng tinh hoa công nghệ PureAir từ Nhật Bản: giúp tạo ra các tia plasma ion nhanh chóng vô hiệu hóa vi khuẩn, mang đến khả năng diệt khuẩn chủ động 99.99% và khử khuẩn toàn diện 99%(*), giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu và bảo vệ sức khỏe cho người dùng. Điểm đột phá của công nghệ này giúp tủ lạnh nhà bạn được khử mùi và diệt khuẩn cả ngăn đông và ngăn mát so với tủ lạnh thông thường chỉ khử khuẩn ở ngăn mát, nhằm nâng chuẩn trải nghiệm thức ăn tươi ngon và góp phần đẩy lùi các bệnh về đường tiêu hóa cho cả gia đình. Đặc biệt, bộ lọc PureAir của Toshiba được cam kết độ bền lên đến 16 năm.

Công nghệ PureAir

Nâng chuẩn tiện nghi

Ở những quốc gia có khí hậu nóng bức như Việt Nam thì nước đá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống làm ngày. Và tủ lạnh thông minh Toshiba đáp ứng nhu cầu giải khát cực kỳ tiện lợi với hệ thống làm đá tự động 3 trong 1 với ba chế độ nước lạnh/đá viên/đá xay với công suất 1,2kg/ngày. Bạn không còn phải tốn nhiều thời gian hay lo lắng cho đôi bàn tay của mình bị tê buốt khi châm nước hay lấy đá từ khay, cốc chứa như cách truyền thống. Đặc biệt, tính năng này còn giúp tiết kiệm thời gian và tiện lợi vệ sinh tủ lạnh, tránh tình trạng tích tụ vi khuẩn, nhiễm bẩn lâu ngày ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Hệ thống làm đá tự động 3 trong 1

Bên cạnh đó, ngăn đông mềm Flexible Zone giúp chuyển đổi linh hoạt cùng kết nối thông minh TSmartLife với nhiều chế độ đa dạng phục vụ việc bảo quản và trải nghiệm tiện nghi nhất.

Nâng chuẩn thông minh

Cuộc sống trở nên đơn giản và dễ dàng hơn khi bạn có thể kiểm soát và quản lý chiếc tủ lạnh từ xa thông qua ứng dụng TSmartLife được tích hợp trên tủ lạnh Toshiba GR-RS755 và GR-RF665. Tính năng này cho phép mọi thành viên trong gia đình có thể theo dõi và điều chỉnh các chế độ phù hợp trên tủ lạnh theo từng nhu cầu, ví dụ như: điều chỉnh nhiệt độ, chế độ làm lạnh; cảnh báo cửa mở; nhắc nhở thông minh; quản lý thực phẩm; thống kê điện năng tiêu thụ; chẩn đoán bằng trí tuệ nhân tạo AI.

Điều khiển từ xa TSmartLife

Công nghệ này là bước đột phá mà Toshiba giúp các gia đình có thể thảnh thơi tận hưởng những chuyến du lịch dài ngày hay dễ dàng nhắc nhở các thành viên trong nhà khi quên đóng cửa tủ lạnh.

Bên cạnh đó, công nghệ Origin Inverter hiện đại ứng dụng cả máy nén và máy quạt giúp giảm thiểu điện năng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí điện cho gia chủ. Ngoài ra, Origin Inverter còn giúp tủ lạnh hoạt động êm ái, bền bỉ, giảm thiểu tiếng ồn trong suốt quá trình hoạt động.

Không chỉ sở hữu loạt công năng ấn tượng từ tinh hoa công nghệ Nhật Bản giúp nâng chuẩn thông minh cho căn bếp gia đình để sống trọn thảnh thơi, tủ lạnh Toshiba GR-RS755 và GR-RF665 còn sở hữu thiết kế mặt kính sang trọng đẳng cấp, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và khơi nguồn cảm hứng cho bạn thêm yêu bếp nhà.

Để tham khảo thêm thông tin về các dòng sản phẩm Toshiba, khách hàng có thể xem thêm tại: https://www.toshiba-lifestyle.com/vn

(*) theo kết quả của SGS trong điều kiện phòng thí nghiệm