Nâng tầm cuộc sống an toàn, thông minh với camera trong nhà IMOU Rex 3D

Camera Rex 3D - "quản gia lành nghề" trong ngôi nhà bạn

Trong 3 năm gần đây, nhu cầu sử dụng camera an ninh của người Việt liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ riêng năm 2021, nhu cầu sử dụng camera tại Việt Nam đã lên tới 4 triệu chiếc. Bên cạnh việc giám sát trong nhà, camera tích hợp chức năng theo dõi thông minh, tự động phát cảnh báo chống đột nhập hay phát hiện âm thanh bất thường cũng là một trong những yếu tố được người dùng Việt quan tâm.

Bằng những nỗ lực cải tiến không ngừng, IMOU tiếp tục tạo thêm dấu ấn trong thị trường thiết bị an ninh bằng một sản phẩm mới về camera trong nhà - Rex 3D. Kế thừa những ưu điểm nổi bật của dải sản phẩm Rex, IMOU Rex 3D có thể chạm tới mọi ngóc ngách trong căn phòng thông qua tính năng quay quét bao quát 3600 với 2 chiều xoay ngang - dọc cũng như chế độ theo dõi thông minh. Hơn thế nữa, nhờ tính năng đàm thoại 2 chiều theo thời gian thực tích hợp với micro và loa, dù bạn bất kỳ nơi đâu, bạn đều có thể dễ dàng kết nối và bảo vệ ngôi nhà của mình.

Ngoài ra, dòng sản phẩm này cũng được tích hợp còi báo động 110dB, cảnh báo xâm nhập chủ động khi phát hiện đột nhập, đồng thời nhanh chóng gửi thông báo tới app Imou Life trên điện thoại người dùng. Hơn nữa, độ phân giải của camera Rex 3D lên tới 5MP, cho phép người dùng dễ dàng phóng to từng chi tiết mà không lo hình ảnh bị vỡ hay mờ nhòe.



Khả năng quay quét 360 độ, hạn chế tối đa điểm mù kết hợp cùng độ phân giải cao của Rex 3D cho phép người dùng phóng to mọi chi tiết mà video vẫn sắc nét, rõ ràng

IMOU và mục tiêu hướng đến cuộc sống an toàn, thông minh

Là một trong những sản phẩm đầu tiên của hãng được tích hợp công nghệ AI IMOU SENSE, Rex 3D sở hữu hàng loạt tính năng ưu việt. Thuật toán IMOU SENSE sử dụng các công nghệ cốt lõi hàng đầu trong ngành để xác định mục tiêu, dự đoán khoảng cách, giúp các thiết bị IMOU của bạn trở nên chính xác và thông minh hơn. Nhờ đó, camera có thể phát hiện, theo dõi con người, vật nuôi chính xác tới 99% ở khoảng cách 20 mét và tự động xoay bám theo mọi chuyển động của đối tượng mà không bỏ sót bất kỳ tình huống nào.

Trong các trường hợp khác, Rex 3D còn có thể phát hiện âm thanh lạ như tiếng trẻ nhỏ khóc, tiếng rơi vỡ đồ đạc… Nhờ vậy, người dùng có thể nắm bắt tức thì những hoạt động trong nhà và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho gia đình bạn hay cũng có thể sử dụng Rex 3D để trông nom trẻ nhỏ.

Lấy cảm hứng từ bầu trời sao bất tận, Rex 3D không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt, tối giản mà còn bảo vệ tuyệt đối cho không gian riêng của gia đình bạn với Chế độ riêng tư. Chỉ với 1 thao tác chạm trên ứng dụng, camera sẽ tự động hạ thấp, ẩn ống kính và dừng ghi hình cho đến khi được khởi động lại.

Thiết kế tối giản, tinh tế giúp Rex 3D phù hợp với mọi kiểu nội thất của gia đình Việt, giúp người dùng có được sự an tâm cả khi không ở nhà

Chia sẻ về thiết bị an ninh trong nhà, ông Xie Yun - CEO IMOU cho biết: "Nhằm tạo ra sự bùng nổ cho các sản phẩm mới, đội ngũ IMOU đã nghiên cứu và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để tạo ra các công nghệ mới với cốt lõi là công nghệ AI, điện toán đám mây. Chúng tôi mong rằng những thiết bị an ninh tối ưu này sẽ giúp khách hàng có cuộc sống an toàn, tiện lợi hơn cũng như trải nghiệm vượt trội về cuộc sống thông minh".

Hướng đến mục tiêu nâng cấp trải nghiệm sống của người dùng, IMOU phát triển dịch vụ IMOU Protect - một gói dịch vụ dành riêng cho các sản phẩm trong hệ sinh thái thông minh của hãng. IMOU Protect cho phép người dùng lưu trữ các đoạn video trên dịch vụ điện toán đám mây tối đa 30 ngày không giới hạn dung lượng. Bạn có thể dễ dàng tải video về điện thoại ở bất kỳ đâu mà không gặp trở ngại gì khi thẻ nhớ hư hỏng hoặc camera bị đánh cắp. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp người dùng theo dõi sức khỏe của thiết bị hay nhận báo cáo về tình hình và xu hướng bảo mật.

Bạn có thể sở hữu dịch vụ IMOU Protect chỉ với 3 bước đơn giản

IMOU là thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ an ninh và giải pháp IoT thông minh. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Sau 3 năm hoạt động tại Việt Nam, sản phẩm an ninh của IMOU đã có tại hơn 20.000 điểm bán hàng ở các tỉnh, thành phố lớn cũng như thiết lập trung tâm bảo hành tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.



