Nâng tầm hành trình Hàn Quốc: Khi trải nghiệm được ‘đổi sắc’

Khi người trẻ không còn mặn mà với hành trình tour 'rập khuôn'

Nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn nằm trong top đầu những quốc gia được người Việt yêu thích nhất. Tuy nhiên, trong tâm thế của người du lịch hiện đại, một tấm hình check-in tại cung điện Gyeongbokgung, hay những điểm đến quá phổ biến không còn đủ sức hấp dẫn.

Du lịch Hàn Quốc đang dần được định nghĩa lại qua những trải nghiệm mới đầy cảm hứng NGUỒN: VISITKOREA

Họ khao khát những góc nhìn mới: một quán cà phê ẩn mình trong ngõ nhỏ ở Seoul, một buổi workshop tự tay làm nước hoa, hay trải nghiệm cuộc sống của chính idol mình trong một ngày.

Thấu hiểu tâm lý đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong việc làm mới hình ảnh và sản phẩm du lịch. Không chỉ dừng lại ở việc quảng bá cảnh đẹp, KTO Việt Nam đóng vai trò truyền cảm hứng, kích thích sự sáng tạo từ chính các đơn vị lữ hành trong nước - những người thấu hiểu hơi thở và thị hiếu của khách Việt nhất.

'Đổi sắc hành trình' - Làn gió mới cho các tour Hàn Quốc

Cuộc thi Thiết kế sản phẩm Du lịch Hàn Quốc 2026 với chủ đề "Đổi sắc hành trình, mở trời trải nghiệm" chính là lời hồi đáp của KTO dành cho thế hệ du lịch mới. Đây là sân chơi để các đơn vị lữ hành hàng đầu Việt Nam thể hiện khả năng "đọc vị" khách hàng Việt thông qua 4 chủ đề mang tính cập nhật:

Dive in Korea Tour: Đi sâu khám phá văn hóa, nghệ thuật và những trải nghiệm bản địa đặc sắc

Premium Korea Tour: Hướng tới dòng khách cao cấp với các dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, từ nghỉ dưỡng, ẩm thực đến trải nghiệm

Korea Re:Discover: Khám phá những vùng đất mới, địa phương với những sức hút ẩn giấu của Hàn Quốc

Unique Korea Tour: Những hành trình Hàn Quốc theo chủ đề chuyên biệt và độc đáo

Những lát cắt mới về trải nghiệm Hàn Quốc dần được hé mở, sẵn sàng chào thị trường trong năm 2026 NGUỒN: VISITKOREA

Sau gần 1 tháng tổ chức, sức nóng của chủ đề "Đổi sắc hành trình" đã thực sự bùng nổ khi thu hút sự tham gia của 21 "ông lớn" lữ hành hàng đầu Việt Nam.

Sự cộng hưởng giữa tư duy chiến lược của KTO Việt Nam và sự am hiểu thị trường của các doanh nghiệp đã tạo nên một con số ấn tượng: 41 hành trình du lịch Hàn Quốc được thiết kế mới, tạo nên một "kho tàng" trải nghiệm phong phú, sẵn sàng đáp ứng mọi khát khao của du khách Việt.

Những hành trình mới sẵn sàng ra khơi

Trong đêm GALA vinh danh đầy tự hào diễn ra vào 8.4 vừa qua tại Hà Nội, 10 giải thưởng đã gọi tên 10 đơn vị lữ hành mang đến những hành trình ấn tượng nhất.

Đại diện của 10 đơn vị với 10 hành trình bứt phá nhận hoa và cúp vinh danh trong đêm GALA NGUỒN: KTO VIỆT NAM

Hạng mục Dive in Korea Tour: Hanoi Tourism đã khẳng định vị thế "đọc vị" giới trẻ khi giành giải nhất với sản phẩm K-Pop Star Tour: Đánh thức giấc mơ Idol. Những cái tên uy tín như Tugo Travel, HanoiSkyTours, Saigontourist Travel cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với giải nhì, mang đến những góc nhìn mới mẻ về văn hóa Hàn Quốc.

Với mong muốn đưa khách Việt chạm tới những "viên ngọc ẩn mình", Vietrantour đã xuất sắc giành Giải Nhất hạng mục Korea Re:Discover khi khai phá loạt điểm đến mới lạ như Incheon, Suwon, Jeonju... Bên cạnh đó, Vietravel Hồ Chí Minh và Top Travel cũng cùng mang về giải nhì với những hành trình khám phá địa phương đầy cảm hứng.

Bước tới Premium Korea Tour - phân khúc dành riêng cho nhóm khách hàng tinh hoa, TST Tourist đã chinh phục ban giám khảo để giành giải nhất bằng một lịch trình chất lượng cao. Hanoitourist Travel Company cũng khẳng định đẳng cấp với giải nhì trong cùng hạng mục.

Thêm nhiều chương trình tour đột phá, hứa hẹn mang đến làn gió mới cho du lịch Hàn Quốc năm nay NGUỒN: KTO VIỆT NAM

Với Unique Korea Tour, giải thưởng cao nhất đã thuộc về TAS Media Tours, đơn vị đã thổi một làn gió mới vào khách du lịch hành hương, biến những chuyến đi tâm linh trở thành hành trình chữa lành và tìm lại bản thân một cách độc đáo.

Đáng chú ý, các sản phẩm đạt giải năm nay sẽ được gắn chứng nhận "Sản phẩm xuất sắc" bởi Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, giúp du khách Việt dễ dàng nhận diện và lựa chọn hành trình chất lượng.

Đại diện KTO Việt Nam chia sẻ về điểm mới trong chính sách hỗ trợ đối tác lữ hành trong năm 2026 NGUỒN: KTO VIỆT NAM

KTO Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ quảng bá, đưa sản phẩm tour chất lượng nhất tới người tiêu dùng. Giờ đây, du khách có thể tự tin trải nghiệm du thuyền, tham gia các buổi workshop nghệ thuật bản địa hay nghỉ tại các cơ sở lưu trú chất lượng "vạn người mê" mà không cần phải tự mình loay hoay lên kế hoạch.

Tương lai của du lịch là sự thấu hiểu

Sự chuyển mình của du lịch Hàn Quốc thông qua các hoạt động của KTO Việt Nam cho thấy một tư duy quản lý hiện đại: Lấy người dùng làm trung tâm. Khi cơ quan xúc tiến và doanh nghiệp cùng ngồi lại để lắng nghe tiếng nói của giới trẻ, tour du lịch không còn là những trang lịch trình khô khan, mà trở thành những cuốn nhật ký trải nghiệm đầy cảm hứng.

Năm 2026 hứa hẹn sẽ là năm mà "đi tour Hàn Quốc" trở thành một trào lưu sành điệu, nơi mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện riêng, đậm chất cá nhân và tràn đầy năng lượng sáng tạo.