Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cho thấy sức mạnh bền vững của mối quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm chung, sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines ẢNH: TTXVN

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang được định hình lại với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chuỗi cung ứng và các thách thức sẽ luôn hiện hữu, hợp tác sẽ ngày càng trở nên thiết yếu và đó là lý do tại sao mối quan hệ Việt Nam - Philippines tiếp tục tăng cường, phát triển mạnh mẽ.

Tổng thống Philippines khẳng định, Việt Nam đã trở thành đối tác không thể thiếu trong thương mại và đầu tư, trong đó có lĩnh vực công nghệ. Đồng thời, Việt Nam vẫn là một mắt xích quan trọng đang được củng cố về an ninh lương thực và chuỗi cung ứng công nghiệp, cùng với các thiết bị điện tử thiết yếu. Những thành tựu này rất đáng khích lệ và cũng hướng hợp tác hai nước đến giai đoạn tiếp theo.

Nhà lãnh đạo Philippines hy vọng diễn đàn sẽ hiện thực hóa những cuộc thảo luận thành những kế hoạch, góp phần tạo nên một tương lai nơi người dân hai nước được an toàn, có nhiều cơ hội hơn, thịnh vượng hơn và an ninh hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines đã có nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã có nền tảng tốt, niềm tin chính trị, sự bổ trợ thị trường và cộng đồng doanh nghiệp năng động. Điều cần thiết lúc này là tạo ra đột phá mới để thương mại, đầu tư và du lịch thực sự trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam - Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất.

Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng nhau nâng cấp hợp tác thương mại và an ninh lương thực theo hướng ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Hai nước cần tận dụng tốt hơn tính bổ trợ của hai nền kinh tế; mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thương mại số và logistics; cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao trước biến động toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Philippines ẢNH: TTXVN

Thúc đầy đầu tư hai chiều vào các lĩnh vực tạo giá trị dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy đầu tư hai chiều vào những lĩnh vực có tính bổ trợ cao và tạo giá trị dài hạn như nông nghiệp hiện đại, chế biến thực phẩm, năng lượng sạch, logistics, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; chuyển từ trao đổi hàng hóa sang cùng đầu tư, cùng sản xuất và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Hai bên mở rộng kết nối hàng không, logistics, du lịch và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Philippines đều là những nền kinh tế biển năng động của ASEAN. Khi đường bay, tuyến vận tải, logistics và du lịch được mở rộng, khoảng cách giữa hai thị trường sẽ được rút ngắn, chi phí hợp tác giảm xuống và cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên đổi mới các cơ chế hợp tác kinh tế theo hướng linh hoạt, thực chất và lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Các cơ chế hợp tác cần trở thành công cụ mở thị trường, tháo gỡ vướng mắc, kết nối dự án và thúc đẩy kết quả cụ thể. Chính phủ hai nước có thể mở đường, nhưng cộng đồng doanh nghiệp mới là lực lượng quyết định biến tầm nhìn thành hiện thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam không chỉ kêu gọi đầu tư mà luôn chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đồng hành cùng nhà đầu tư; tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định, có thể dự báo; phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Philippines sẽ tiếp cận hợp tác với tinh thần chủ động hơn, dài hạn hơn, sáng tạo hơn và thực chất hơn; không chỉ dừng lại ở tìm kiếm cơ hội mà mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ, mở rộng thị trường và cùng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.