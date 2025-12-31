Nâng tầm trải nghiệm nước tốt cùng máy lọc nước điện giải nóng thông minh ROBOT ionSmart

Nguồn nước chất lượng từ công nghệ lọc - điện phân Hàn Quốc

Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionSmart được trang bị bộ điện phân sản xuất tại Hàn Quốc, gồm các tấm điện cực Titanium phủ Platinum, vật liệu tiêu chuẩn của các thiết bị điện giải chuẩn quốc tế có độ bền cao với khả năng chống ăn mòn tốt kết hợp cùng màng trao đổi ion Sumitomo, Nhật Bản.

Nhờ ứng dụng vật liệu này, ionSmart tạo ra được 8 - 13 loại nước, pH ~ 3.5 -> 11.0 đáp ứng cho các hoạt động như uống, nấu ăn, rửa thực phẩm, vệ sinh nhà cửa tương ứng với công dụng của từng loại nước. Mức nước ion kiềm với chỉ số hydrogen ~ 300 đến 1900 ppb và ORP ~ -250 đến -1.100 mV và giàu khoáng chất, tùy số lượng tấm điện cực của mỗi model.

Bộ vi điều khiển RMC/LCD phát minh sáng chế bởi ROBOT, tự động điều chỉnh cường độ điện phân công suất cao, tạo nước điện giải ở nhiều mức pH ổn định mà không cần dùng hóa chất hay chất xúc tác. Ngoài ra còn có các chức năng quan trọng như chế độ sục rửa điện cực tự động giúp tránh hòa lẫn loại nước với lần lấy trước, cũng như tăng thêm độ bền và duy trì vận hành ổn định cho máy.

Trước khi vào điện phân, nước được xử lý bằng hệ thống lọc đa tầng gồm các lớp vật liệu như PP, than hoạt tính và màng lọc UF - sản xuất tại Hàn Quốc giúp loại bỏ tạp chất nhưng vẫn giữ lại vi khoáng tự nhiên chuẩn bị cho quá trình điện phân hiệu quả. Hệ thống lọc được thiết kế giúp người dùng dễ thay thế định kỳ mà không cần thao tác kỹ thuật phức tạp.

Chức năng Nóng thông minh tiện nghi

Công nghệ Nóng thông minh QuikHEAT làm nóng trực tiếp không dùng bình trữ nên có thể lấy nước ngay mà không bị giới hạn về lượng nước hay thời gian chờ đến lần tiếp theo với các mức dung tích tùy chọn 180/300/900 ml.

Máy có thể tạo ra nước ở nhiều mức nhiệt độ khác nhau:

- Nhiệt độ 45°C: nước ấm dùng để pha sữa.

- Nhiệt độ 45 - 60°C: để pha mật ong.

- Nhiệt độ 80°C: nước nóng pha trà.

- Nhiệt độ 99°C: lý tưởng để pha cà phê hoặc mì gói.

Đặc biệt được thiết kế màn hình và hệ thống phím lấy nước nóng riêng biệt, giúp an toàn, dễ dùng và không nhầm lẫn với nước điện giải. Công ty đã xác lập kỷ lục là công ty châu Á đầu tiên sản xuất máy lọc nước ion kiềm tích hợp 3 chế độ nóng - lạnh - bình thường, kết hợp chức năng tạo nước nóng thông minh với chế độ tùy chỉnh nhiệt độ và lựa chọn lượng nước do Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia book of records) chứng nhận năm 2022.

Thiết kế hiện đại, nhiều sắc màu pastel sang trọng

Thiết kế của Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionSmart mang phong cách tối giản, gọn gàng, để bàn, treo tường dễ bố trí ở nhà bếp, phòng khách, văn phòng…

Mặt trước của máy trang bị màn hình LCD hiển thị rõ ràng các thông số pH, công dụng và lưu lượng nước, tuổi thọ lõi lọc giúp người dùng theo dõi trạng thái vận hành ngay trong quá trình sử dụng. Hệ thống phím cảm ứng bố trí hợp lý, hỗ trợ thao tác chọn mức nước thuận tiện hơn.

Đặc biệt, so với thiết bị nhập khẩu thì Máy lọc nước điện giải ion kiềm ROBOT ionSmart có giá cạnh tranh nhờ kết hợp trí tuệ Việt với linh kiện, lõi lọc và bộ điện phân sản xuất tại Hàn Quốc, vừa tối ưu chi phí vừa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Chi phí thay lõi và bảo dưỡng ở mức hợp lý, phù hợp với đa số gia đình Việt

