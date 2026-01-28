'Nàng thơ' của Châu Tinh Trì lao lao vì bị tố giật chồng, thuê người mang thai hộ

Trương Vũ Kỳ bị tẩy chay

Trương Vũ Kỳ hứng bão chỉ trích vì ồn ào "kẻ thứ ba", thuê người mang thai hộ ẢNH: XIAOHONGSHU ZHANGYUQI

Ồn ào Trương Vũ Kỳ bị tố thuê người mang thai hộ, can thiệp vào hôn nhân của người khác và có hành vi đe dọa vẫn đang là đề tài khiến dư luận Trung Quốc bàn tán xôn xao. Dù sự việc chưa được làm rõ, nữ diễn viên 39 tuổi đã trở thành cái tên bị công chúng chỉ trích dữ dội, thậm chí kêu gọi tẩy chay, cấm xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông. Giữa lúc dư luận đang sục sôi, phía Trương Vũ Kỳ vẫn giữ im lặng. Công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của sao phim Mỹ nhân ngư mong cô sớm đưa ra phản hồi, không phải để mọi chuyện mập mờ kéo dài từ đó phát sinh thêm nhiều vấn đề.

Red Star News chỉ ra rằng trước đây Trương Vũ Kỳ và studio của cô từng đăng nhiều nội dung quảng cáo cho các sản phẩm thương hiệu mỹ phẩm, thời trang lên mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện tại khi người dùng tìm kiếm từ khóa "Trương Vũ Kỳ" trên weibo của các thương hiệu mà cô từng đại diện đã không tìm thấy những thông tin liên quan. Theo ghi nhận từ Sina, nhiều thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc đã khẩn trương gỡ bỏ nội dung quảng cáo có sự tham gia của Trương Vũ Kỳ, khi tìm kiếm, kết quả hiển thị: "thao tác thất bại" hoặc "không được phép xem".

Giờ đây, nhiều dân mạng dự đoán Trương Vũ Kỳ sẽ trở thành "Trịnh Sảng thứ hai". Hồi 2021, "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh xứ Trung tiêu tan sự nghiệp vì bê bối mang thai hộ ẢNH: XIAOHONGSHU ZHANGYUQI

Không dừng lại ở việc ẩn hoặc xóa hình ảnh của Trương Vũ Kỳ, một số thương hiệu còn lần lượt hủy hợp đồng quảng cáo với cô. Ngoài ra, mỹ nhân này còn bị loại khỏi một số chương trình đã ghi hình, lên lịch phát sóng. Trong số đó, The Paper xác nhận người đẹp đã bị cắt sóng trong chương trình gala mừng xuân của Đài truyền hình Liêu Ninh. Ngoài ra, dư luận xứ Trung đang kêu gọi các đài truyền hình, thương hiệu từ chối làm việc với những nghệ sĩ vướng ồn ào về đạo đức hay vi phạm pháp luật.

Sina đưa tin Trương Vũ Kỳ vốn đắt show quảng cáo, livestream bán hàng. Theo bảng giá ước tính, nữ diễn viên này có thể kiếm được 540.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỉ đồng) cho một video quảng cáo dài 20 giây, 600.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỉ đồng) cho quảng cáo dài từ 21 đến 60 giây và 800.000 nhân dân tệ (hơn 3 tỉ đồng) với video quảng cáo dài trên 60 giây. Với việc danh tiếng lao dốc không phanh cùng làn sóng tẩy chay từ công chúng, nghệ sĩ 8X khó lòng nhận được những hợp đồng công việc béo bở như trên, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của người đẹp và hàng loạt công ty liên quan.

'Nàng thơ' của Châu Tinh Trì bị tố giật chồng, thuê người mang thai hộ

Mỹ nhân 39 tuổi liên tục vướng ồn ào đời tư ẢNH: XIAOHONGSHU ZHANGYUQI

Trang Ifeng đưa tin Trương Vũ Kỳ vừa bị Cát Hiểu Thiến - vợ cũ của Viên Ba Nguyên (chồng cũ của Trương) tố cáo loạt bê bối đời tư. Theo lời người phụ nữ này, thời điểm bà và Vương Ba Nguyên còn là vợ chồng hợp pháp, nữ diễn viên họ Trương chen chân vào gia đình của họ. Người đẹp phim Yêu miêu truyện và Viên Ba Nguyên vụng trộm từ năm 2016, sao nữ 8X thường xuyên ra vào nhà riêng của gia đình bà Cát, tự ý sử dụng đồ dùng của bà, sinh hoạt thoải mái trong đó.

Ngoài ra, Cát Hiểu Thiến cho biết bà từng nhận nhiều cuộc gọi đe dọa nặc danh từ tháng 10.2024. Theo kết quả điều tra, cảnh sát xác định hai người liên quan là luật sư của Trương Vũ Kỳ nhưng họ phủ nhận có liên quan trực tiếp đến người đẹp này.

Cát Hiểu Thiến còn tố Trương Vũ Kỳ thuê người mang thai hộ, tiết lộ hai người con nữ diễn viên sinh cách nhau 3 tháng. Chi tiết này lập tức gây bàn tán sôi nổi bởi không phù hợp với quá trình mang thai của một phụ nữ. Theo đó, nữ nghệ sĩ này được cho là đã mang thai một đứa trẻ, bé còn lại thuê người mang thai hộ sau đó công bố là sinh đôi. Trước đó, phía ngôi sao 8X từng đăng ảnh cô mang thai để phản bác cáo buộc thuê người mang thai hộ song không đề cập đến vấn đề hai đứa trẻ chênh lệch ngày sinh.

Cáo buộc khiến nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội xứ tỉ dân bởi nếu chuyện thuê người mang thai hộ là sự thật, từ đây không dừng lại ở vấn đề riêng tư mà còn là hành vi vi phạm pháp luật. Theo đó luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm hình thức mua bán giao tử, hợp tử, phôi thai; các cơ sở y tế, nhân viên y tế không được phép thực hiện bất kỳ hình thức nào nhằm tiếp tay cho mang thai hộ. Ifeng nhấn mạnh việc mang thai hộ biến tử cung của phụ nữ thành công cụ sinh sản, biến thai nhi thành hàng hóa, không chỉ gây tranh cãi nghiêm trọng về mặt đạo đức mà nếu được thực hiện bởi các cơ sở y tế trái phép, còn có thể xâm hại quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em.

Trương Vũ Kỳ trong phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì ẢNH: CHINA FILM GROUP

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, bắt đầu hoạt động giải trí từ lúc 20 tuổi. Cô được biết đến là một trong những "nàng thơ" của Châu Tinh Trì, từng được yêu mến qua vai diễn hiền lành, tốt bụng trong bộ phim Siêu khuyển thần thông (2008) của Tinh Gia. Năm 2016, người đẹp tiếp tục bắt tay với "vua hài Hồng Kông" qua vai phản diện trong Mỹ nhân ngư. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong nhiều tác phẩm: Cô gái Thiếu Lâm, Phụ nữ không xấu, Lạc giữa Thái Bình Dương, Yêu miêu truyện… Những năm gần đây, cô duy trì độ nổi tiếng thông qua việc tham gia các chương trình thực tế với hình ảnh thẳng thắn, bộc trực và phóng khoáng.

Không chỉ được biết đến qua những dự án phim ảnh, cái tên Trương Vũ Kỳ còn nhiều lần gây bàn tán vì ồn ào đời tư. Cô từng trải qua hai cuộc hôn nhân tai tiếng. Người đẹp kết hôn lần đầu với đạo diễn Vương Toàn An vào năm 2011 nhưng ly hôn năm 2015 sau khi nhà làm phim này vướng bê bối mua dâm. Tháng 10.2016, nữ diễn viên lên xe hoa lần hai với doanh nhân Viên Ba Nguyên, từng công bố có chung một cặp sinh đôi trước khi chấm dứt hồi 2018 trong ồn ào, tranh cãi. Những năm qua, cô nhiều lần bị "réo tên" vì những ồn ào đời tư.