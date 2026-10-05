Nàng thơ 'Em và Trịnh' được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Trang Facebook có khoảng 377.000 lượt theo dõi TC Candler vừa công bố thêm những cái tên trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Diễn viên Hoàng Hà là đại diện Việt Nam xuất hiện trong đợt công bố mới. Bên cạnh mỹ nhân Việt, danh sách đề cử còn có nhiều gương mặt quốc tế như Seulgi, thành viên nhóm Red Velvet, người mẫu kiêm diễn viên Kaylyn Slevin, người mẫu Ritadje Abdallah, Isabella Rosa Procida và người mẫu, diễn viên Elia Ilano.

Trong hình ảnh giới thiệu, Hoàng Hà được TC Candler ghi danh với vai trò diễn viên, người mẫu. Đây không phải lần đầu các nghệ sĩ Việt xuất hiện trong danh sách đề cử thường niên của chuyên trang này. Hồi tháng 3, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Kaity Nguyễn cũng từng được TC Candler gọi tên ở hạng mục dành cho nữ.

Dấu ấn của Hoàng Hà trên màn ảnh

Hoàng Hà sinh năm 1996 tại Hà Nội, bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ năm 2015. Trước khi được khán giả biết đến rộng rãi, cô từng tham gia phim ngắn, MV, công việc lồng tiếng và học hỏi thêm về sản xuất phim. Nữ diễn viên xuất hiện trong các MV như Nàng thơ của Hoàng Dũng, Không thể cùng nhau suốt kiếp của Hòa Minzy và Call me của Wren Evans.

Hoàng Hà đảm nhận vai Dương thời trẻ trong Chúng ta của 8 năm sau, vai diễn giúp cô tạo dấu ấn trên màn ảnh truyền hình Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH PHIM CHÚNG TA CỦA 8 NĂM SAU

Bước ngoặt trong sự nghiệp đến vào năm 2022 khi Hoàng Hà đảm nhận vai Dao Ánh trong Em và Trịnh. Cô trải qua 5 vòng casting trước khi được lựa chọn vào vai người tình của Trịnh Công Sơn. Hình ảnh trong trẻo cùng cách thể hiện nhân vật giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn ngay ở tác phẩm điện ảnh đầu tay. Vai diễn này cũng mang về cho Hoàng Hà những đề cử tại Mai Vàng và Ngôi sao xanh năm 2022.

Sau Em và Trịnh, Hoàng Hà tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất thay vì chỉ gắn với hình ảnh “nàng thơ”. Cuối năm 2023, cô lần đầu đóng phim truyền hình với vai Dương trong Chúng ta của 8 năm sau. Sự kết hợp cùng Quốc Anh tạo được sự chú ý ngay từ những tập đầu, trong khi lối diễn tự nhiên và hình ảnh trẻ trung giúp cô tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh nhỏ.

Cùng thời gian này, Hoàng Hà xuất hiện trong Kẻ ăn hồn với vai cô Phong. Nhân vật có màu sắc bí ẩn, khác khá xa Dao Ánh, cho thấy nữ diễn viên bắt đầu thử sức với những hình tượng không chỉ dựa trên vẻ ngoài trong trẻo.

Năm 2025, Hoàng Hà trở lại màn ảnh rộng với Điều ước cuối cùng, vào vai Bảo Thy - một nữ sinh có cá tính mạnh. Bên cạnh đó, cô còn tham gia bộ phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao kết hợp cùng tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo. Sang năm 2026, cô tiếp tục đảm nhận vai chính Linh Chi trong Đồng hồ đếm ngược trên VTV3. Nhân vật là cô gái khiếm thính, sống nội tâm, độc lập và giàu nghị lực, tiếp tục cho thấy nỗ lực thay đổi dạng vai của nữ diễn viên.

Với chiều cao khoảng 1,55 m, Hoàng Hà không thuộc nhóm diễn viên có lợi thế về hình thể. Tuy nhiên, đây cũng là đặc điểm từng tạo nên sự tương phản thú vị khi cô đóng cặp với những bạn diễn nam có chiều cao nổi bật. Trong một chia sẻ với Thanh Niên, nữ diễn viên từng nói muốn vượt qua những giới hạn về ngoại hình để thử sức với nhiều dạng vai hơn, thậm chí hướng đến các nhân vật hành động.