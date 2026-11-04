'Nàng thơ' Ngọc Xuân gặp sự cố, nói về khoảnh khắc 'kém sắc' trong phim mới

Diễn viên Ngọc Xuân thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai San trong Bò sữa bay - tác phẩm lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990. Nhân vật của cô là người tạo ra công thức sữa đặc biệt, đồng thời là con gái của giám đốc nông trường.

Chia sẻ tại sự kiện, nữ diễn viên cho biết Bò sữa bay là bộ phim cô phải học hỏi nhiều nhất, từ cách nói giọng Bắc, ca hát đến những kỹ năng phục vụ các cảnh quay đặc biệt. Trong một phân đoạn phải thể hiện giọng hát, cô tiết lộ bản thân đã chuẩn bị từ trước.

Ngọc Xuân khoe nhan sắc quyến rũ tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Bò sữa bay Ảnh: NSX

“Khi tôi cất giọng, người ngồi kế bên nói rằng: "Đã hiểu tại sao Xuân làm diễn viên". Thật ra việc ca hát của em, mặc dù là giọng thu sẵn, nhưng em cũng phải mất tới 3 - 4 tháng mới thu hoàn thành được hết phân đoạn siêu ngắn ở trong phim”, Ngọc Xuân chia sẻ.

Cảnh quay thử thách với 'nàng thơ' Ngọc Xuân

Bên cạnh những kỹ năng mới, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất với Ngọc Xuân là phân đoạn nhân vật bay lơ lửng giữa không trung. Trong buổi thử máy quay, Ngọc Xuân phải đeo một chiếc vòng sắt quấn quanh người, có phần dây kim loại chìa ra để gắn camera. Thiết bị khá nặng, khiến cô phải giữ tư thế trong điều kiện không mấy thoải mái. Việc vừa được treo lên, vừa chịu sức nặng của chiếc vòng sắt trở thành một trong những thử thách đáng kể đối với nữ diễn viên.

Dù vậy, Ngọc Xuân cho biết cô có những khoảnh khắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được trải nghiệm các cảnh quay đặc biệt. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để khám phá những giới hạn mới trong quá trình làm nghề.

Ngọc Xuân cho biết bản thân đối diện với nhiều thử thách trong quá trình quay phim Ảnh: NSX

Với vai San trong Bò sữa bay, Ngọc Xuân mong muốn mang đến một hình ảnh có sức hút riêng trên màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết cô không quá đặt nặng vẻ ngoài nổi bật mà muốn tạo bất ngờ thông qua cách thể hiện nhân vật. Cô kỳ vọng khán giả sẽ cảm nhận được một cô gái mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục trước những thử thách. Đây cũng là điều Ngọc Xuân mong muốn gửi gắm qua vai diễn lần này.

Nói về hình ảnh kém rạng rỡ trên phim, Ngọc Xuân cho biết: "Tôi buồn vì mình không giữ được phong độ tốt nhất khi xuất hiện trên màn ảnh. Thời điểm đó, tôi có bị dị ứng và ngay ngày quay đầu tiên, tôi trúng thực, phải truyền nước trong 3 ngày. Tôi nghĩ đó là một phần khiến da mặt của tôi không được đẹp khi lên hình".

Bò sữa bay lấy bối cảnh những năm 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân, trong đó có Trâu (Nguyễn Hùng thủ vai), quyết định đánh cắp công thức. Trong hành trình này, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân) - người tạo ra công thức sữa và là con gái giám đốc nông trường. Phim dự kiến ra rạp từ 6.11.2026.