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Giải trí Đời nghệ sĩ

'Nàng thơ Quốc Bảo' Võ Lê Vy sau 5 năm thăng trầm

Thạch Anh
Thạch Anh
06/06/2026 11:03 GMT+7

Trở lại với album phòng thu thứ ba trong sự nghiệp mang tên 'Em và 30', ca sĩ Võ Lê Vy như trút hết bao tâm tư vào âm nhạc.

Võ Lê Vy chính thức giới thiệu album phòng thu Em và 30 trong buổi triển lãm kết hợp giữa âm nhạc và hội họa mang tên Thanh không. Dự án ghi lại hành trình trưởng thành về cảm xúc trong 5 năm qua của nữ ca sĩ. Đây là giai đoạn có nhiều ý nghĩa trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp khi Võ Lê Vy học cách vượt lên chính mình, học cách sống chung, làm bạn với nỗi cô đơn và yêu thương bản thân đúng nghĩa.

Võ Lê Vy từng được khán giả yêu mến khi thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo

Ảnh: NVCC

Album gồm 11 ca khúc, trong đó Võ Lê Vy đã trình làng 4 MV để quảng bá cho dự án này. Theo nữ ca sĩ, 5 năm không đơn thuần là thời gian làm nhạc, mà là giai đoạn cô sống cho đủ đầy những trải nghiệm.

Giọng ca 9X nói: “Có những ca khúc tôi thu khi đứng ở ngưỡng cửa của sự hoài nghi và mơ hồ. Và chỉ khi thực sự bước qua, mình mới tìm thấy cách thể hiện đúng nhất. 30 với mình không phải là một con số khô khan, đó là sự giao thoa giữa nét rạng rỡ cuối cùng của tuổi trẻ và sự tĩnh lặng bắt đầu của sự trưởng thành”.

Sự trở lại của Võ Lê Vy

Lần này, Võ Lê Vy hợp tác với bộ đôi nhạc sĩ Thành Nghiệp - Thân Sao Mai. Nữ ca sĩ chia sẻ ở họ có một điểm chung: sự tử tế và kỹ tính với âm nhạc. Cả ba không tìm đến nhau vì những bản hit thị trường, mà vì sự đồng điệu trong cách cảm nhận vẻ đẹp của những giai điệu mộc mạc nhưng sâu sắc.

Trở lại thị trường âm nhạc sau 5 năm, Võ Lê Vy muốn kể về hành trình thay đổi bản thân trong album mới

Ảnh: NVCC

Đây cũng là album phòng thu thứ ba của Võ Lê Vy sau Đôi bờ (năm 2021) và Võ Lê Vy hát Quốc Bảo - Romances (năm 2022). Hành trình 5 năm giúp nữ ca sĩ có những thay đổi trong cách suy nghĩ. 

Cô nói với chúng tôi: “Trong những năm tháng đó, mình nhận ra không có gì là toàn vẹn, kể cả bản thân. Có những sự mất mát, những cuộc chia ly khiến lòng không thể yên định. Thêm vào đó là những biến động của xã hội, những lúc bản thân rơi vào trạng thái lo âu, bất an. 5 năm qua, tôi không chỉ làm nhạc, mà là học cách chấp nhận những “mảnh vỡ” của chính mình”.

Trước thông tin cho rằng vì Võ Lê Vy giàu có nên mới thong dong trong âm nhạc, nữ ca sĩ cho rằng điều đó là kết quả của việc biết thế nào là đủ để được làm chính mình. Cô nói để giữ được một giấc mơ đủ dài, bản thân đã trải qua những năm tháng khó khăn mà không ai nhìn thấy. 

Võ Lê Vy chia sẻ khi thực hiện dự án, cô không áp lực về doanh thu. Thay vào đó, điều cô quan tâm là làm sao để vượt qua nỗi bất an của bản thân. Từ điều này, nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi chọn không chạy đua nữa. Thay vì cố gắng để không bị "ngạt thở" giữa dòng chảy ồn ào, tôi chọn xây một khu vườn nhỏ cho riêng mình và những người đồng điệu”.

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