Nâng thời hạn visa điện tử để hút khách du lịch nước ngoài

Sáng nay 17.5, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV.



Hội nghị do đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, chủ trì. Nhiều lãnh đạo, đại diện một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an, phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam tham dự hội nghị và trình bày tham luận xoay quanh nội dung dự thảo 5 dự án luật.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, phát biểu tại hội nghị TRẦN CƯỜNG

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Thanh Hà trình bày tham luận về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cùng những yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo đại tá Hà, năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký ban hành luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai luật này được ban hành, sửa đổi đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho cho công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh và cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam; từ đó phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy du lịch, hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội và nhiệm vụ xây dựng Chính phủ số, công dân số, yêu cầu hội nhập quốc tế đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sửa đổi để tăng cường bảo hộ công dân Việt Nam

Đối với luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại tá Hà đưa ra 3 vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung. Thứ nhất, tại thời điểm xây dựng luật này, các thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, trình báo mất hộ chiếu, đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông, công dân nộp hồ sơ trực tiếp thực hiện tại cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh.

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ và Bộ Công an đã xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an và hoàn thành xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, các thủ tục hành chính nêu trên đều đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam khi xây dựng chưa quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện các thủ tục này trên môi trường điện tử, do đó phải bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, trình bày tham luận tại hội nghị TRẦN CƯỜNG

Thứ hai, luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trước đó cũng chưa quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông cũng như chưa quy định rõ đối tượng được cấp hộ chiếu rút gọn đối với các trường hợp không có hộ chiếu mà cần về nước ngay, như người không được phía nước ngoài cho cư trú, nạn nhân mua bán người…, do vậy cũng cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Thứ ba, liên quan đến việc ký kết hợp tác quốc tế về nhận trở lại công dân theo luật hiện do Bộ Công an và Bộ Ngoại giao chủ trì. Gần đây, Bộ Công an đã chủ trì đàm phán 3 thỏa thuận về nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú.

Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật theo hướng quy định Bộ Công an chủ trì thực hiện đàm phán, ký kết điều ước quốc tế về nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú, để phù hợp với phạm vi chức năng của Bộ Công an và đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đẩy mạnh visa điện tử nhằm thu hút khách nước ngoài

Đối với luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, theo đại tá Hà, việc triển khai chính sách visa điện tử là một chủ trương hết sức đúng đắn, đồng thời đảm bảo thuận tiện công khai, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, theo đại tá Hà, quy định của luật, Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp visa điện tử nếu đáp ứng các điều kiện như có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Lãnh đạo nhiều cục nghiệp vụ của Bộ Công an và phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Nam dự hội nghị TRẦN CƯỜNG

Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho hay, quá trình thực hiện, quy định trên lại ràng buộc việc mở rộng đối tượng được cấp visa điện tử, do đó ảnh hưởng đến việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam. Chính vì vậy cần nghiên cứu sửa đổi để có thể mở rộng áp dụng nhiều hơn nữa công dân các nước, vùng lãnh thổ khi bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển của nước ta.

Ngoài ra, thời hạn visa điện tử hiện nay cũng tương đối ngắn, không quá 30 ngày và chỉ có giá trị nhập cảnh một lần, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam du lịch, khảo sát thị trường dài ngày hoặc có nhu cầu nhập, xuất cảnh nhiều lần; do đó cần nghiên cứu sửa đổi, nâng thời hạn, giá trị của visa điện tử.

Theo đại tá Hà, dự kiến trong thời gian tới, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta sẽ tăng cao, đặc biệt là người nhập cảnh bằng visa điện tử ngày càng nhiều. Do vậy, công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải tăng cường hơn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách thông thoáng về nhập, xuất cảnh của Việt Nam.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam cho rằng cần thiết sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.