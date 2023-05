'Nàng tiên cá' Halle Bailey gây sốt với màn hát live tại American Idol

Mới đây, tại đêm thi của Top 5 cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc American Idol, diễn viên Halle Bailey lần đầu hát live ca khúc Part of your world. Đây là ca khúc chủ đề trong bộ phim hoạt hình kinh điển Nàng tiên cá (1989) của Disney, được tiếp tục sử dụng trong bản phim live-action (người đóng) mang tên The little mermaid sẽ ra mắt vào cuối tháng này.

Halle Bailey tự tin hát live ca khúc Part of your world tại đêm thi của Top 5 American Idol CHỤP MÀN HÌNH

Đến với sân khấu American Idol 2023, Halle Bailey thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm đuôi cá hở vai màu xanh ngọc. Màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 2000 nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, được nhiều khán giả quan tâm bàn tán. Nhiều người khen ngợi Halle Bailey thật sự sở hữu giọng hát thiên thần của nàng tiên cá.

Bằng chất giọng truyền cảm, đầy nội lực nhưng không kém phần mộng mơ, Halle Bailey "cân" tốt những trường đoạn khó nhằn của ca khúc từng được thể hiện rất thành công bởi Jodi Benson. Cô cũng có những nét xử lý chấm phá tinh tế làm nên cá tính riêng cho phiên bản Part of your world của mình. Các giám khảo, thí sinh American Idol cũng liên tục xuýt xoa cảm thán và vỗ tay nhiệt liệt cho màn hát live của Halle Bailey.

Halle Bailey ăn mặc lộng lẫy như một nàng tiên cá JUST JARED

Giọng hát trời phú của Halle Bailey được cho là hoàn hảo cho vai nàng tiên cá Ariel nhưng ngoại hình lại không phù hợp DISNEY

Tiết mục của Halle Bailey tại American Idol được xem như lời bảo chứng của Disney cho màn hóa thân thành nàng tiên cá Ariel chất lượng của Halle Bailey trong The little mermaid. Kể từ khi dự án live-action này được công bố, hàng loạt tranh cãi xoay quanh "nàng tiên cá da đen" của Halle Bailey đã nổ ra và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, phiên bản nàng Ariel da trắng, tóc đỏ đã in sâu vào tiềm thức bao thế hệ. Nhiều khán giả còn đòi tẩy chay phim vì lựa chọn casting kỳ lạ này. Tồi tệ hơn, Halle Bailey bỗng trở thành nhân vật "đứng mũi chịu sào", nhận rất nhiều lời miệt thị ngoại hình từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, khi ca khúc nhạc phim - Part of your world do Halle Bailey thể hiện được tung ra, nhiều khán giả trở nên bị thuyết phục và bớt ác cảm với nữ diễn viên sinh năm 2000. Màn diễn live Part of your world của Halle Bailey đang được chia sẻ lại rầm rộ. "Ồ, cô ấy quả là có giọng hát thiên thần", "Disney ắt đã chọn Halle Bailey vì giọng hát độc nhất này rồi", "Nghe cô ấy cất tiếng hát, tôi thật sự nghĩ cô ấy là Ariel"... là những bình luận khen ngợi khán giả dành cho nàng tiên cá thế hệ mới.

Phim Nàng tiên cá bản live-action là dự án chủ chốt của Disney trong mùa hè 2023 DISNEY

Trên một fanpage hâm mộ phim Disney của Việt Nam sở hữu hơn 287.000 người theo dõi, có người bình luận: "Chà, một giọng hát làm thay đổi ý kiến của tôi, ngọt ngào ghê luôn. Halle Bailey sẽ không là Ariel đã in đậm trong tâm trí tôi nhưng tôi sẽ đi xem phim bạn đóng". Người khác nhận xét: "Hát siêu hay. Về phần nhìn thì với tôi vẫn mãi không thay thế được hình tượng Ariel đã quá quen thuộc từ thời thơ ấu. Cũng sẽ đi xem phim để thưởng thức âm nhạc và phim nói chung".

Bên cạnh đó, cũng có khán giả cho rằng phải chi Disney giao cho Halle Bailey một vai diễn phù hợp hơn, điển hình như Moana thì nữ diễn viên sẽ có cơ hội tỏa sáng trọn vẹn, tránh được những lời công kích, miệt thị.

Halle Bailey hát ca khúc Part of your world tại American Idol 2023



Đạo diễn phim The little mermaid - Rob Marshall cho rằng giọng hát chính là "linh hồn" của nàng tiên cá Ariel. Chất giọng trong trẻo, truyền cảm của Halle Bailey khi cất lên bài hát kinh điển Part of your world đã khiến đạo diễn lẫn các giám đốc casting xúc động và quyết định chọn cô là công chúa Disney. Theo Screen Rant, Halle Bailey đã hát câu "part of your world" cuối bài cao hơn một quãng tám so với phiên bản trong bản hoạt hình. "Halle Bailey có sự nhiệt huyết, tình yêu, tuổi trẻ, nét ngây thơ và chiều sâu, cộng thêm giọng hát rất tuyệt vời - đó là tất cả những phẩm chất mà nàng tiên cá Ariel cần có", Rob Marshall chia sẻ.

The little mermaid có sự tham gia diễn xuất của Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem... Bom tấn "live-action" đến từ Nhà Chuột này sẽ được công chiếu toàn cầu vào 26.5.2023.