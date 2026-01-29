Nanoco chuẩn hóa năng lực sản xuất, mở rộng thị trường quốc tế

Việc đưa sản phẩm chiếu sáng đạt chuẩn ETL vào chuỗi bán lẻ Walmart tại Mỹ được xem là cột mốc quan trọng, phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của doanh nghiệp Việt từ phục vụ nội địa sang tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đầu tư nhà máy, nâng chuẩn sản xuất

Từ năm 2015 đến nay, Nanoco đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống sản xuất với các nhà máy đặt tại Tây Ninh và Đồng Nai. Trong đó, nhà máy tại Tây Ninh tập trung vào quạt điện và các sản phẩm nhựa kỹ thuật, còn nhà máy tại Đồng Nai đảm nhiệm các dòng đèn LED và thiết bị điện tử.

Nanoco chủ động làm chủ công nghệ và sản xuất, từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Các nhà máy được vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, tích hợp nhiều khâu kiểm soát từ nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm. Song song đó, Nanoco từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất để đáp ứng các yêu cầu về an toàn điện, hiệu suất chiếu sáng, độ bền cơ học và tiêu chuẩn môi trường.

Việc đầu tư bài bản vào hạ tầng sản xuất giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kiểm soát chất lượng, tối ưu chi phí và sẵn sàng mở rộng công suất khi tham gia các đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài.

R&D làm nền tảng phát triển sản phẩm

Cùng với nhà máy, R&D được Nanoco xác định là trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp xây dựng đội ngũ kỹ sư chuyên trách, làm chủ nhiều khâu quan trọng như thiết kế quang học, thiết kế nhiệt, phát triển bộ nguồn, cấu trúc cơ khí và tối ưu hiệu suất chiếu sáng.

Các dòng đèn LED cải tiến của Nanoco được phát triển dựa trên nghiên cứu hành vi sử dụng ánh sáng trong không gian sống của người Việt. Với miền Bắc, nơi thời tiết thay đổi theo mùa, giải pháp đổi màu ánh sáng từ 3000K đến 6500K giúp không gian linh hoạt, dễ điều chỉnh theo nhu cầu sinh hoạt. Tại miền Trung, sản phẩm có kết cấu kín, chuẩn IP cao, tản nhiệt hiệu quả, đảm bảo vận hành ổn định trong điều kiện nắng nóng, ẩm cao và mưa bão. Còn ở miền Nam, một số dòng đèn ốp trần được thiết kế siêu mỏng, UGR<10, CRI≥90, phù hợp không gian mở như văn phòng, cửa hàng, mang lại sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Đèn Led dây ngoài trời là sản phẩm nổi bật với thiết kế đẹp mắt và độ sáng cao

Ngoài sản phẩm mang thương hiệu Nanoco, doanh nghiệp cũng phát triển mảng OEM/ODM cho các đối tác nước ngoài, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ. Mô hình này giúp Nanoco vừa tận dụng công suất nhà máy, vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc với các tiêu chuẩn và quy trình quốc tế.

Bước vào thị trường Mỹ

Năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Nanoco đưa sản phẩm chiếu sáng đạt chuẩn ETL của Intertek vào thị trường Mỹ, thông qua hợp tác sản xuất và phân phối với các đối tác địa phương. Sản phẩm được đưa lên kệ chuỗi bán lẻ Walmart, một trong những hệ thống bán lẻ lớn nhất thế giới.

Các sản phẩm Nanoco được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, hướng đến sự bền bỉ, an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường này, Nanoco phải tuân thủ hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt liên quan đến an toàn điện, hiệu suất chiếu sáng, khả năng tương thích điện áp 120V–60Hz, cũng như các quy định về môi trường và truy xuất nguồn gốc. Doanh nghiệp cho biết đã xây dựng các quy trình kiểm soát riêng cho các đơn hàng xuất khẩu, từ thử nghiệm kỹ thuật đến đánh giá độ tin cậy sản phẩm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường Mỹ không chỉ mở ra cơ hội xuất khẩu, mà còn góp phần nâng chuẩn chung cho toàn bộ hệ thống sản xuất của Nanoco.

Định hướng phát triển giai đoạn 2025-2026

Bước sang giai đoạn 2025-2026, Nanoco đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, song song với việc củng cố vị thế tại thị trường nội địa. Doanh nghiệp tập trung phát triển các dòng sản phẩm chiếu sáng có tính ứng dụng cao, thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sống, từ nhà ở dân dụng đến công trình thương mại.

Nanoco góp phần hoàn thiện từng không gian của gia đình thông qua các giải pháp thiết bị và chiếu sáng phù hợp

Bên cạnh đó, Nanoco tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất và mở rộng hợp tác quốc tế để từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đại diện doanh nghiệp, chiến lược dài hạn của Nanoco không chỉ dừng ở việc xuất khẩu sản phẩm, mà hướng đến xây dựng năng lực sản xuất và R&D đủ mạnh để cạnh tranh bền vững trên thị trường quốc tế.

Từ một thương hiệu gắn bó với thị trường Việt Nam, Nanoco đang cho thấy nỗ lực chuyển mình rõ nét, lấy chuẩn hóa và đổi mới làm nền tảng để từng bước mở rộng dấu ấn trên bản đồ chiếu sáng khu vực và thế giới.

