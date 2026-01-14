Não bộ phi hành gia 'biến dạng' sau các sứ mệnh trên vũ trụ

Một cuộc đi bộ ngoài không gian trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) ảnh: nasa

Theo sau một sứ mệnh trên vũ trụ, não bộ phi hành gia dịch chuyển lên trên và ra sau bên trong hộp sọ, với các vùng liên quan đến cảm giác và vận động xuất hiện sự chuyển biến lớn nhất.

Báo cáo đăng trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences cũng ghi nhận những biến dạng cục bộ, phi tuyến tính theo chiều ngang và khác nhau giữa phần trên và phần dưới não bộ.

Để rút ra kết luận trên, các nhà nghiên cứu phân tích kết quả chụp cộng hưởng từ MRI của 26 nhà du hành vũ trụ trước và sau các chuyến bay vào không gian.

Kế đến, họ so sánh kết quả thu được với 24 người bình thường trên trái đất. Những người này bị đặt vào tư thế đầu nghiêng xuống đất trong thời gian dài, để mô phỏng môi trường vi trọng lực trên quỹ đạo địa cầu.

Đội ngũ khoa học gia phát hiện những thay đổi tương tự trong não bộ của nhóm người trên trái đất. Tuy nhiên, não bộ của nhóm này dù thay đổi về hình dạng và vị trí nhưng mức độ dịch chuyển lên trên lại không bằng các phi hành gia.

Đồng tác giả báo cáo, giáo sư Rachael Seidler của Đại học Florida (Mỹ) cho hay giới khoa học cần phải nắm được thông tin về những thay đổi trên cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe con người để đảm bảo sức khỏe cho phi hành gia theo đuổi những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.

Trong khi đa số những biến dạng trong não bộ hồi phục sau 6 tháng kể từ khi quay về mặt đất, một số thay đổi vẫn tồn tại. Và những người ở càng lâu trên không gian thì thay đổi càng lớn.