Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Từ đơn thư bạn đọc

Nắp hố ga để tràn lan vỉa hè, cản trở lối đi

Như Thảo
Như Thảo
09/01/2026 08:04 GMT+7

Bạn đọc phản ánh đơn vị thi công để nắp hố ga cũ và đất đá ngổn ngang trên vỉa hè đường số 1, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nắp hố ga trên vỉa hè cản trở lối đi an toàn cho người dân Bình Tân - Ảnh 1.

Nắp hố ga cũ và đất đá nằm ngổn ngang trên vỉa hè

ảnh: Như Thảo

Những nắp hố ga này để lộn xộn chênh vênh trên vỉa hè hơn 1 tháng nay khiến các hộ dân trong khu vực "than trời" vì phương tiện ra vào rất khó khăn. Ngoài ra, gần khu vực này có chung cư và khu dân cư Vĩnh Lộc, người đi bộ qua lại khá đông, buộc phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Đề nghị đơn vị chủ quản thu dọn những nắp hố ga cũ và đất đá trên vỉa hè gọn gàng, để việc đi lại của bà con được thuận tiện.

Tin liên quan

Công nghệ 4.0 dọn rác nắp hố ga, miệng cống ở TP.HCM như thế nào?

Công nghệ 4.0 dọn rác nắp hố ga, miệng cống ở TP.HCM như thế nào?

40 người được trang bị camera hành trình kết nối với smartphone sẽ đi tuần tra tất cả các nắp hố ga, miệng cống trên địa bàn TP.HCM. Hình ảnh ngay lập tức được gửi lên hệ thống, rồi chuyển về địa phương để xử lý.

Xốn mắt khi những bịch rác vô tư nằm ngay nắp hố ga 8,5 triệu đồng

Hàng loạt nắp hố ga trên quốc lộ 1 bị mất cắp

Khám phá thêm chủ đề

nắp hố ga khu dân cư Vĩnh Lộc nguy hiểm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận