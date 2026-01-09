Nắp hố ga để tràn lan vỉa hè, cản trở lối đi

Bạn đọc phản ánh đơn vị thi công để nắp hố ga cũ và đất đá ngổn ngang trên vỉa hè đường số 1, P.Bình Tân (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), TP.HCM, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nắp hố ga cũ và đất đá nằm ngổn ngang trên vỉa hè ảnh: Như Thảo

Những nắp hố ga này để lộn xộn chênh vênh trên vỉa hè hơn 1 tháng nay khiến các hộ dân trong khu vực "than trời" vì phương tiện ra vào rất khó khăn. Ngoài ra, gần khu vực này có chung cư và khu dân cư Vĩnh Lộc, người đi bộ qua lại khá đông, buộc phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm.

Đề nghị đơn vị chủ quản thu dọn những nắp hố ga cũ và đất đá trên vỉa hè gọn gàng, để việc đi lại của bà con được thuận tiện.