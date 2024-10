Naris Cosmetics tái xuất với cương vị nhà tài trợ độc quyền

Trở lại sau sự thành công với Miss Grand Vietnam 2024 cùng sản phẩm chống nắng Parasola by Naris. Ngày 22.10.2024, lễ ký kết hợp tác tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp giữa Naris Cosmetics và Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 đã được diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng tại buổi họp báo và công bố thí sinh Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024.

Hơn 92 năm bền vững tại Nhật Bản, Naris Cosmetics tự hào là thương hiệu luôn nuôi dưỡng vẻ đẹp nhan sắc từ bên trong với rất nhiều dòng sản phẩm phong phú. Đồng hành cùng Hoa Hậu Quốc Gia 2024 lần này, Naris Cosmetics mang tới dòng sản phẩm Ailus Stress Free - được các nhà khoa học của Naris nghiên cứu dành riêng cho làn da người Việt.

Bà Vũ Thị Thu Hạnh - đại diện của Naris Cosmetics chia sẻ: "Đến với Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024, Naris quyết định trở thành nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp với mong muốn giúp các thí sinh che phủ đi những khuyết điểm không đáng có nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của chính mình. Một điều đặc biệt nữa Naris Cosmetics mong muốn mang đến cho cuộc lần này là thử thách tìm kiếm "The Best Face Of Naris" thông qua một minigame thú vị sẽ được công bố trên trang chủ chính thức của Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam".

Với lần đồng hành này, Naris hứa hẹn mang tới cho các thí sinh cùng khán giả những hoạt động đầy thú vị và thu hút.

Bà Vũ Thị Thu Hạnh - CMO Naris Cosmetics

Ailus Stress Free là dòng sản phẩm được ứng dụng nhiều công nghệ, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ chống ánh sáng xanh trong một sản phẩm trang điểm. Sở hữu công nghệ Stress Barrier tiên tiến giúp bảo vệ da khỏi tác động từ tia UV, khói bụi và ánh sáng xanh, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Thành phần từ nước suối khoáng onsen, lá trà xanh và lá sakura giúp cấp ẩm cho da hiệu quả, kiểm soát tình trạng đổ dầu và ngăn ngừa lớp nền xuống tông.

Không chỉ tạo dựng và cố định một lớp nền hoàn hảo, Ailus Stress Free còn giúp cấp ẩm và nuôi dưỡng làn da. Song song với việc che phủ những khuyết điểm không đáng có là cổ vũ các cô gái tự tin phô bày vẻ đẹp độc đáo của mình, thay vì che giấu những nét riêng biệt. Ailus Stress Free sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp các cô gái của Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 tỏa sáng, tự tin vượt qua mọi thử thách, khẳng định tài năng và bản lĩnh. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thành phần dưỡng chất tự nhiên từ Ailus Stress Free chính là vũ khí sắc đẹp hoàn hảo, giúp các cô gái Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 không chỉ rạng rỡ trên sân khấu mà còn vững bước trên hành trình chinh phục vương miện cao quý.

Trên cương vị nhà tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp, Naris Cosmetics cùng với dòng sản phẩm Ailus Stress Free sẽ đồng hành và cổ vũ các thí sinh trong hành trình chạm tới vương miện

Fanpage Naris Vietnam: https://www.facebook.com/narisvietnam.fanpage