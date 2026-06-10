NASA công bố 4 phi hành gia cho sứ mệnh thăm dò mặt trăng

Từ trái: các phi hành gia Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio và Andre Douglas ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 10.6 đưa tin Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố 4 phi hành gia trong sứ mệnh Artemis tiếp theo nhằm ghép nối tàu vũ trụ trên quỹ đạo trái đất vào năm tới, lần đầu thử nghiệm các tàu đổ bộ mặt trăng của các hãng SpaceX và Blue Origin trong không gian.

Trong buổi lễ ở thành phố Houston (bang Texas), người đứng đầu NASA Jared Isaacman công bố các phi hành gia người Mỹ Andre Douglas, Frank Rubio và Randy Bresnik cùng phi hành gia người Ý Luca Parmitano của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) sẽ tham gia sứ mệnh Artemis III.

Sứ mệnh dự kiến được phóng vào cuối năm sau, nhưng chưa có ngày cụ thể.

Phi hành gia mặc Prada: Hàng hiệu nhắm đến các nhà du hành mặt trăng

Ông Bresnik (58 tuổi), cựu phi công thử nghiệm máy bay và là người từng thực hiện ba chuyến bay vào không gian, được bổ nhiệm làm chỉ huy sứ mệnh. Phi hành đoàn cũng bao gồm một người nắm giữ kỷ lục vũ trụ, một người lần đầu tiên du hành vào vũ trụ và là công dân châu Âu đầu tiên tham gia sứ mệnh Artemis.

Sứ mệnh này sẽ là một màn trình diễn tinh tế trên quỹ đạo trái đất tầm thấp của nhiều tàu vũ trụ tham gia vào chương trình Artemis của NASA, nỗ lực hàng đầu của Mỹ nhằm đưa con người trở lại mặt trăng trong thời gian dài. Chương trình này đang phải đối diện áp lực cạnh tranh từ Trung Quốc, quốc gia đang đặt mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030.

Sứ mệnh Artemis III kéo dài hai tuần sẽ không tiếp cận mặt trăng. Tuy nhiên, đây được xem là một cuộc thử nghiệm quan trọng đánh dấu sự ra mắt của hai tàu đổ bộ mặt trăng mà NASA sẽ sử dụng trong các sứ mệnh Artemis tiếp theo.

Các tàu vũ trụ Starship của SpaceX và Blue Moon của Blue Origin sẽ lần lượt kết nối với tàu Orion của NASA. Tàu Orion có khoang chứa phi hành gia, được phóng lên từ trái đất bằng Hệ thống Phóng Không gian (SLS) của NASA. Ba tàu vũ trụ sẽ thử nghiệm cơ chế kết nối và bay quanh nhau trên quỹ đạo tầm thấp trước khi trở lại trái đất.