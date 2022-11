NASA phóng ‘dĩa bay’ có thể đưa con người đến sao Hỏa

Thiết bị Thử nghiệm Bơm hơi Giảm tốc cho Chuyến bay Cận Quỹ đạo Trái đất (LOFTID) là một lá chắn nhiệt có đường kính 6 m. Sau khi phóng LOFTID lên quỹ đạo, NASA mang nó quay lại trái đất và đáp an toàn xuống Thái Bình Dương, cách bờ biển tiểu bang Hawaii khoảng 800 km, theo tờ The New York Times.

Với ngân sách thực hiện 93 triệu USD, sứ mệnh LOFTID nhằm thử nghiệm một cách tiếp cận mới, dẫn dắt tàu du hành vượt qua nhiệt độ khắc nghiệt và trong tương lai hạ cánh an toàn trên bề mặt hành tinh ngoài trái đất, như sao Hỏa.

Ông Neil Cheatwood, Trưởng điều tra sứ mệnh LOFTID, cho biết NASA đã đưa không ít tàu robot đến sao Hỏa, nhưng các tiếp cận hiện tại chỉ hoạt động được nếu tải trọng tối đa 1,5 tấn (tương đương một ô tô nhỏ).

Điều này hoàn toàn không phù hợp nếu muốn phóng các tàu đáp lớn hơn, từ 20 tấn trở lên, cho những sứ mệnh đưa con người và đồ tiếp tế cho sứ mệnh trên bề mặt hành tinh đỏ.

LOFTID được cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu chống nhiệt, có thể bảo vệ tàu du hành trong quá trình đi xuyên qua khí quyển hành tinh lạ với tốc độ gần 29.000 km/giờ và nhiệt độ lên đến 1.650 độ C.





Cho những sứ mệnh tương lai đến sao Hỏa, lá chắn nhiệt có thể được kết hợp với những hệ thống khác như dù và các tên lửa đẩy lùi nhằm giảm tốc cho tàu vũ trụ trước khi đáp lên hành tinh.

Tiến sĩ Cheatwood tính toán những sứ mệnh trên cần đến lá chắn nhiệt đường kính 9,2 m. Và sự thành công của cuộc thử nghiệm ngày 10.11 là bằng chứng cho thấy công nghệ trên đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ trong không gian trên thực tế.

Bên cạnh sao Hỏa, sao Kim và mặt trăng Titan của sao Thổ là những ứng viên cho sứ mệnh cần lá chắn nhiệt dạng này.