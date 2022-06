Naughty Dog tiết lộ thêm về bản làm lại 'The Last of Us'

Theo Engadget, như một sự xác nhận lại đối với các thông tin bị rò rỉ trước khi sự kiện Summer Game Fest diễn ra, bản làm lại của The Last Of Us Part I năm 2013 sẽ ra mắt trên PlayStation 5 vào ngày 2.9. Sony cũng mang đến một đoạn trailer với một số hình ảnh tuyệt đẹp của The Last of Us Part I và lưu ý phiên bản làm lại cũng sắp có mặt trên PC. Gồm cả bản mở rộng Left Behind.

Nói về quá trình làm việc trên tựa game, các nhà phát triển đã sử dụng màn trình diễn ban đầu của những nhân vật cũ trên một trí tuệ nhân tạo (AI) mới, đồng thời đã làm mới hoàn toàn các trận chiến với các hiệu ứng cũng đã được nâng cao. Nhóm phát triển cũng đang khai thác âm thanh 3D, phản hồi xúc giác và adaptive trigger của bộ điều khiển DualSense. Sẽ có nhiều tính năng trợ năng hơn so với trò chơi gốc, được xây dựng dựa trên các tùy chọn mở rộng trong The Last of Us Part II. Thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ trong những tháng tới.





Phiên bản làm lại có giá là 70 USD. Với phiên bản Digital Deluxe giá 80 USD sẽ có thể mở khóa sớm một số vật phẩm và tính năng. Riêng phiên bản Firefly trị giá 100 USD sẽ bao gồm tất cả ưu đãi đó và kèm theo quà tặng bìa kim loại cho phiên bản đĩa vật lý và 4 số của bộ truyện tranh The Last of Us: American Dreams.

Đồng chủ tịch của studio, Neil Druckmann, giám đốc của 2 trò chơi đầu tiên trong loạt game, đã phát biểu một số chi tiết về phiên bản làm lại tại Summer Game Fest. Druckmann cho biết trò chơi sẽ vô cùng quy mô, tương tự như các trò chơi đơn mà studio thực hiện trước đó. Với cốt truyện riêng và dàn nhân vật mới, cũng như bối cảnh được làm mới. Trò chơi được dẫn dắt bởi một nhóm các nhân viên kỳ cựu của Naughty Dog, những người đã làm việc cho loạt trò chơi The Last of Us trước đây, cũng như các trò chơi Uncharted. Thông tin chi tiết sẽ được công bố vào năm sau.