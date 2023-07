Navi Property ra mắt The Mansion Hội An, phá băng thị trường

Mới đây, sự kiện ra mắt The Mansion Hội An thu hút hơn 100 nhà đầu tư tại TP.Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Hải, Phó tổng giám đốc Navi Property, nhận định thị trường có nhiều khởi sắc, nhất là sau khi ngân hàng hạ lãi suất, nhà đầu tư dành nhiều sự quan tâm đến BĐS nhiều hơn, bởi lẽ, từ đầu năm đến nay thị trường khan hiếm nguồn cung BĐS, nhà đầu tư "khát" sản phẩm nên đây là thời điểm thích hợp để xuống tiền, chờ đợi đợt sóng mới và kỳ vọng vào lợi nhuận cuối năm.

The Mansion Hội An là chìa khóa giúp phá băng thị trường BĐS, được giới đầu tư đón nhận tích cực.

Dịp này, Navi Property dành mức chiết khấu đặc biệt, ưu đãi 4% cho các nhà đầu tư cùng chính sách thanh toán kéo dài. The Mansion Hội An có lợi thế vị trí đắc địa, quy hoạch ven sông, định hướng trở thành làng biệt thự sinh thái đẳng cấp phía Tây Bắc Hội An, cùng với đất nền nhà phố thương mại, mang đến nhiều lựa chọn.

Khách hàng giao dịch thành công dự án The Mansion Hội An