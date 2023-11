Navi Property tổ chức giải golf Navi Grand Championship 2023

Navi Property duy trì các giải golf thường niên để phát triển phong trào

Đây là giải golf thường niên của Navi Property nhằm phát triển phong trào golf, là dịp tri ân khách hàng, kết nối cộng đồng doanh nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, xây dựng…

Giải golf thu hút 120 golfer. Cơ cấu giải thưởng gồm các giải Best Gross, Best Net, 4 Nearest To The Pin, 2 Longest Drive, các giải nhất, nhì, ba bảng A, B, C. Đặc biệt, giải Hole In One là căn hộ Lai Nghi Boutique Hotel (The Mansion) trị giá 2 tỉ đồng.

Năm 2022, giải golf Navi Grand Championship cũng đã thu hút hơn 100 golfer trên cả nước về sân Hoiana Shores Golf Club với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỉ đồng.

Navi Property là đơn vị đầu tư, kinh doanh bất động sản đa dạng phân khúc căn hộ cao cấp, đất nền, shophouse… tại miền Trung.

Navi Property mong muốn duy trì và tổ chức các giải golf, góp phần xây dựng sân chơi, môi trường thi đấu bài bản, hướng đến chuyên nghiệp, hấp dẫn cho các golfer thể hiện tài năng và bản lĩnh.