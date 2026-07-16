Nayeon là thành viên tiếp theo của TWICE rời JYP?

Trước đó ít ngày, một bài đăng đầy xúc động của mẹ Nayeon trên mạng xã hội cũng khiến nhiều người suy đoán rằng nữ ca sĩ có thể đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp.

Bài đăng của mẹ Nayeon khiến người hâm mộ lo lắng

Ngày 15.7, Nayeon đăng tải một bức tâm thư dài trên tài khoản mạng xã hội cá nhân sau khi TWICE hoàn thành các đêm diễn encore thuộc chuyến lưu diễn thế giới thứ sáu THIS IS FOR. Đây là tour diễn lớn nhất trong sự nghiệp của nhóm, với 81 buổi biểu diễn tại 44 thành phố trên khắp thế giới.

Nayeon gửi lời cảm ơn người hâm mộ sau khi TWICE khép lại chuyến lưu diễn thế giới lớn nhất trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Nhìn lại chặng đường kéo dài suốt một năm, nữ ca sĩ viết: "Cuối cùng thì chuyến lưu diễn dài suốt một năm cũng đã khép lại. Vì muốn kết thúc hành trình này tại chính nơi mọi thứ bắt đầu nên trong ba ngày biểu diễn cuối cùng, tôi vừa hồi hộp vừa xúc động hơn bất kỳ sân khấu nào trước đây".

Nayeon cho biết cô bắt đầu tour diễn với cả sự háo hức lẫn lo lắng. Tuy nhiên, nhờ tình yêu của người hâm mộ ONCE và sự đồng hành của ê kíp sản xuất, cô đã có thể hoàn thành hành trình đầy ý nghĩa này. "Khi nhìn lại, tôi nhận ra mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và hoàn thiện. Nhưng nhờ những nụ cười, tiếng cổ vũ của ONCE cùng đội ngũ luôn dành trọn đam mê cho sân khấu, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay", cô chia sẻ.

Nữ thần tượng cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi vẫn được làm công việc mình yêu thích: "Được nhảy múa, ca hát, đứng trên những sân khấu tuyệt vời và lắng nghe tiếng reo hò cuồng nhiệt của người hâm mộ khiến tôi một lần nữa cảm thấy biết ơn và hạnh phúc".

Sau khi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và toàn bộ ê kíp, Nayeon để lại bình luận: "Hãy gặp lại nhau với một phiên bản tốt hơn của chính mình nhé!".

Thông điệp này nhanh chóng được nhiều người hâm mộ xem như lời trấn an giữa lúc tương lai của TWICE tại JYP Entertainment vẫn còn là dấu hỏi.

Sự chú ý dành cho Nayeon càng gia tăng sau bài viết của mẹ cô được đăng tải ngay sau khi chuyến lưu diễn kết thúc. Nhìn lại gần hai thập kỷ con gái theo đuổi nghệ thuật, bao gồm thời gian thực tập sinh và 11 năm hoạt động cùng TWICE, bà xúc động viết: "Đây là lúc mẹ không thể kìm được nước mắt. Tính cả những năm làm thực tập sinh và 11 năm cùng TWICE, con đã dành gần 20 năm tuổi trẻ và ước mơ của mình cho nơi này. Chứng kiến tất cả những gì con đạt được, làm sao mẹ có thể không khóc. TWICE đã nhận được sự yêu thương từ ONCE và ngay cả các bậc phụ huynh cũng biết các con đã cống hiến như thế nào. Giờ là lúc con nhận được sự ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Cả chín thành viên TWICE đều xứng đáng với điều đó".

Nhiều người hâm mộ cho rằng những dòng chia sẻ của mẹ Nayeon hàm ý TWICE xứng đáng nhận được sự ghi nhận và đãi ngộ tốt hơn từ JYP Ảnh: Reuters

Dù bài viết không nhắc trực tiếp đến JYP Entertainment, nhiều người đặc biệt chú ý đến những cụm từ như "nơi này" hay "sự ghi nhận và đãi ngộ xứng đáng". Từ đó, không ít ý kiến cho rằng đây có thể là lời ám chỉ việc Nayeon đang cân nhắc chuyển sang một công ty quản lý khác để phát triển các hoạt động cá nhân sau khi hợp đồng hiện tại kết thúc.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đây đơn thuần chỉ là những lời tự hào của một người mẹ dành cho con gái sau hành trình dài đầy nỗ lực. Đến nay, cả Nayeon và mẹ cô đều chưa từng đề cập đến việc nữ ca sĩ sẽ rời TWICE.

Không chỉ Nayeon, nhiều thành viên khác cũng liên tục vướng tin đồn về tương lai. Theo Koreaboo, Tzuyu sẽ rời JYP Entertainment để phát triển sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn tiếp tục hoạt động cùng TWICE.

Trong khi đó, Jihyo được đồn đoán đang cân nhắc thành lập công ty riêng nhằm quản lý các hoạt động solo. Hai thành viên Jeongyeon và Chaeyoung cũng liên tục xuất hiện trong các tin đồn về khả năng chuyển sang công ty quản lý khác.