NBA sốc khi sao bóng rổ giải nghệ ở tuổi 22 vì suy sụp tinh thần

Sau một sự nghiệp đại học xuất sắc tại Stanford và sự kiện tuyển chọn tân binh, Tyrell Terry đã được Dallas Mavericks chiêu mộ ở giai đoạn 2 của NBA mùa giải 2020 - 2021. Nhưng Terry chỉ chơi 13 trận tại NBA, 11 trận cho Dallas Mavericks trong mùa giải 2020 - 2021 và 2 trận mùa trước cho CLB Memphis Grizzlies.

Hậu vệ đầy hứa hẹn của bóng rổ Mỹ đã vắng mặt một thời gian dài trong mùa giải đầu tiên tại NBA vì lý do cá nhân và đã trở lại trong đợt huấn luyện trước mùa giải năm ngoái. Terry viện dẫn lý do về các vấn đề về sức khỏe tâm thần do nỗ lực theo đuổi giấc mơ thi đấu chuyên nghiệp của mình.





“Thông điệp này (giải nghệ) là một điều rất khó chia sẻ. Hôm nay tôi quyết định từ bỏ niềm đam mê mà tôi vốn đã chọn theo đuổi. Mặc dù tôi đã đạt được những thành tựu, những kỷ niệm khó quên và có những người bạn tốt... nhưng tôi cũng đã trải qua những khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mình", Terry viết.

Terry cho biết anh mong muốn được khám phá những công việc khác thay cho nghiệp một VĐV bóng rổ: "Tôi không thể tiếp tục cuộc chiến này nữa vì thứ mà tôi đã hết yêu”. Terry cho biết, áp lực của việc cố gắng tại NBA đã khiến anh suy sụp tinh thần. Terry cho biết anh chấp nhận "mãi mãi bị mang tiếng là kẻ nhu nhược, thất bại hoặc lãng phí tài năng". "Những thất bại lớn nhất trong đời sẽ dẫn đến những thành công lớn nhất. Còn nhiều điều dành cho tôi trong thế giới rộng lớn này và tôi vô cùng phấn khích khi có thể khám phá điều đó", ngôi sao 22 tuổi chia sẻ thêm.