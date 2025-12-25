NCB bầu HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 29.000 tỉ đồng

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đặt mục tiêu hoàn thành sớm PACCL

Tại Đại hội lần này, ngân hàng đã trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) với 8 thành viên và Ban Kiểm soát (BKS) với 5 thành viên nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 theo quy chuẩn mới của Luật các TCTD 2024.

Kết quả, bà Bùi Thị Thanh Hương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐQT NCB, Phó chủ tịch là bà Hoàng Thu Trang, các thành viên khác của HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm: ông Dương Thế Bằng, bà Nguyễn Thị Hài Hòa, bà Trịnh Thanh Mai và ông Tạ Kiều Hưng. Hai thành viên HĐQT độc lập là bà Đỗ Thị Thu Hương và bà Lâm Thùy Dung.

HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân nhiệm kỳ 2025 - 2030

ĐHCĐ cũng thông qua Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 5 thành viên: bà Đỗ Thị Đức Minh - Trưởng Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Hiền, ông Lê Văn Quý, bà Vũ Kim Phượng, ông Nguyễn Việt Sơn.

Việc kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao với những nhân sự có tâm, tầm, tài, giàu kinh nghiệm chuyên môn và am hiểu sâu sắc lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng như khả năng quản trị doanh nghiệp hiện đại là một dấu mốc đặc biệt trong bối cảnh NCB đang có những bước tiến rất tích cực trong việc triển khai phương án cơ cấu lại (PACCL) và chiến lược mới của ngân hàng. Trên cơ sở đó, NCB cho biết sẽ xây dựng và triển khai chiến lược hoạt động giai đoạn tiếp theo hiệu quả, sắc nét, linh hoạt trên cơ sở minh bạch và tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư đúng, trúng để chuẩn hóa các hoạt động của ngân hàng và tăng cường kiểm soát rủi ro tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, thành công cán đích PACCL đã đặt ra.

Bà Bùi Thị Thanh Hương chia sẻ với cổ đông tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT cho biết: "Sau hơn 4 năm tái thiết toàn diện ngân hàng, NCB đã bước những bước đi vững chắc, đúng hướng và thu được những thành quả đáng tự hào. Đại hội hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một kỳ Đại hội để NCB triển khai các nội dung theo quy chuẩn mới của cơ quan quản lý, mà còn ghi dấu mốc chặng đường mới: kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao và nâng cao năng lực mọi mặt của NCB lên tầm cao mới, sẵn sàng cho hành trình bứt tốc mạnh mẽ của ngân hàng".

Trước đó, NCB đã củng cố cơ cấu nhân sự cấp cao trong nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng hiệu quả yêu cầu tái cấu trúc toàn diện ngân hàng, giải quyết căn bản các tồn đọng, khắc phục các vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, sau hơn 4 năm tái thiết, ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2025, NCB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lần thứ 3 trong 4 năm liên tiếp, nâng tổng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng, sớm hơn 1 năm so với lộ trình đặt ra tại PACCL, đưa NCB vào nhóm ngân hàng có vốn điều lệ cao trên thị trường.

Bên cạnh năng lực tài chính được nâng cao, NCB triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác kinh doanh, số hóa toàn diện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 chỉ sau 9 tháng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 652 tỉ đồng, tăng trưởng mạnh so với kết quả cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30.9.2025 đạt hơn 154.100 tỉ đồng, tăng trưởng 30%, huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) đạt gần 119.326 tỉ đồng, tăng 24%; Cho vay khách hàng đạt hơn 94.956 tỉ đồng, tăng 33% so với cuối 2024 và vượt kế hoạch lần lượt 14%; 1% và 3%.

Đoàn Chủ tọa trả lời cổ đông trong phiên Thảo luận

Với những giải pháp hiệu quả, NCB hiện đang kiểm soát rất tốt chất lượng nợ. Việc xử lý, thu hồi nợ xấu và các tài sản tồn đọng, thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu cũng như tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng được kiểm soát tốt theo đúng lộ trình PACCL. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu đối với các khoản giải ngân mới từ 30.6.2024 ở mức rất thấp chỉ 0,2%, chất lượng tín dụng cải thiện tích cực và danh mục tài sản sinh lời được mở rộng đáng kể.

Tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng trong năm 2026

Cũng tại Đại hội, HĐQT NCB đã trình cổ đông phương án tiếp tục tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng trong 2026 thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán và có năng lực tài chính.

Sau khi hoàn tất, NCB sẽ nâng vốn điều lệ từ 19.280 tỉ đồng lên gần 29.280 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 của NCB

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT NCB cho biết, việc tiếp tục tăng vốn của NCB không chỉ thể hiện cam kết và quyết tâm của ngân hàng tới các cơ quan quản lý, cổ đông, khách hàng cho những thay đổi mang tính chiến lược và bứt phá trong thời gian tới, mà còn là nền tảng để NCB đẩy nhanh tiến trình triển khai PACCL để hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành sớm mục tiêu, phát triển an toàn, hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Kết thúc Đại hội, tất cả các tờ trình đều được ĐHCĐ thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.