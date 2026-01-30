NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh

Kinh doanh vượt trội, chất lượng tín dụng được củng cố rõ nét

Theo báo cáo tài chính, kết thúc năm 2025, NCB ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc ở hầu hết chỉ tiêu tài chính. Cụ thể, tính đến 31.12.2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn hơn 163.615 tỉ đồng, tăng 38% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra 21%; cho vay khách hàng đạt 97.545 tỉ đồng, vượt kế hoạch 5%; tổng số dư tiền gửi khách hàng đạt 127.403 tỉ đồng, tăng trưởng 33% so với cuối 2024 và vượt kế hoạch 8%.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của NCB có sự tăng trưởng vượt trội, đạt hơn 11.430 tỉ đồng, vượt 51% kế hoạch 2025 và tăng trưởng 22% so với cùng kỳ 2024. Sự cải thiện rõ nét về CASA không chỉ cho thấy niềm tin của khách hàng đối với NCB mà còn góp phần giúp ngân hàng giảm chi phí và nâng cao biên lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường tài chính ngân hàng.

NCB hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh trong 2025

Cũng theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2025 của NCB ghi nhận kết quả dương, cải thiện mạnh so với mức âm cùng kỳ 2024. Trước khi thực hiện trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu theo PACCL, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 947 tỉ đồng, vượt xa kế hoạch 59 tỉ đồng được thông qua hồi đầu năm và tăng mạnh mẽ so với cùng kỳ 2024.

Theo PACCL, năm 2025 NCB dự kiến không thực hiện trích lập bổ sung dự phòng và thoái lãi dự thu. Tuy nhiên, việc chủ động sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện các nghĩa vụ này vượt kế hoạch tại PACCL đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ và hành động nhất quán của NCB trong việc ưu tiên xử lý dứt điểm các tồn tại, thiết lập một nền tảng tài chính lành mạnh, bền vững song song với mục tiêu phát triển kinh doanh.

Bên cạnh đó, NCB cũng thực hiện tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng, kiểm soát chất lượng danh mục cho vay và thực hiện hiệu quả các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL. Theo báo cáo, tỷ lệ nợ xấu của các khoản giải ngân mới từ 30.6.2024 ở mức rất thấp, chỉ 0,31% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng, trong khi tỷ lệ nợ xấu danh mục ngoài PACCL ở mức 1,1%. Đó là những con số "biết nói" cho thấy chất lượng tín dụng của NCB tiếp tục được cải thiện đáng kể.

Đây là "trái ngọt" thu được từ chiến lược tái cấu trúc toàn diện mà ngân hàng đã kiên định theo đuổi trong gần 5 năm qua. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kiện toàn năng lực điều hành cấp cao, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đổi mới, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và chuyển đổi số mạnh mẽ, phát triển các giải pháp tài chính tiên phong, sáng tạo, NCB không chỉ ngày càng được khách hàng tin tưởng, yêu thích mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín trên thị trường.

Tăng vốn sớm 1 năm, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt so với PACCL

Một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong năm 2025 là việc NCB hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng, sớm hơn một năm so với lộ trình đã được phê duyệt tại PACCL. Đây là kết quả của quá trình xây dựng chiến lược và thực thi bài bản, minh bạch, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông vào chiến lược phát triển và triển vọng dài hạn của ngân hàng.

Tại kỳ đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra tháng 12 vừa qua, NCB tiếp tục thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn tất trong năm 2026 dưới hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Kế hoạch tăng vốn đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào cuối tháng 1.2026. Nếu thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn tiếp theo này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ lên hơn 29.000 tỉ đồng, sớm hơn so với lộ trình tại PACCL, và sẽ là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022-2026) của NCB.

NCB quyết tâm hoàn thành sớm PACCL

Việc tăng vốn sớm giúp NCB nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng đầy đủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh trong các phân khúc khách hàng và thị trường mục tiêu, tạo nên những bước tiến khác biệt, đột phá. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngân hàng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành PACCL, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Cùng với việc tăng vốn sớm, các nội dung trọng tâm của PACCL như thu hồi, xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu của NCB đều vượt kế hoạch đã đặt ra, cho thấy quyết tâm cao của ngân hàng hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm PACCL.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đánh dấu cột mốc gần 5 năm NCB triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp tái cấu trúc toàn diện song song với chiến lược mới. Từ một ngân hàng gặp nhiều thách thức, NCB đã chuyển mình thành công, từng bước xây dựng hình ảnh một ngân hàng có nền tảng tài chính vững vàng, quản trị minh bạch và định hướng phát triển rõ ràng. Đồng thời, tạo nên chuyển động tích cực của "bánh đà" tăng trưởng, đưa ngân hàng bước sang giai đoạn phát triển mới rực rỡ, cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.