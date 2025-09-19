NCB chuyển mình mạnh mẽ, vững bước tuổi 30

Hành trình chuyển mình mạnh mẽ

Khởi đầu từ một ngân hàng nhỏ, sau 30 năm phát triển, đến nay cái tên Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ngày càng trở nên thân thuộc với hàng triệu khách hàng, đối tác, nhà đầu tư như một ngân hàng bán lẻ hiện đại, cung cấp những dịch vụ chất lượng tới khách hàng.

NCB đánh dấu bước ngoặt chuyển mình khi khai trương trụ sở mới tại trung tâm Hà Nội

Kết quả này có được nhờ hành trình chuyển đổi không ngừng. Đặc biệt, bước ngoặt bắt đầu từ năm 2021 khi NCB chính thức triển khai kế hoạch tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện theo 4 trọng tâm chính: kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, nâng cấp toàn bộ hạ tầng và giải pháp công nghệ hiện đại, tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính và củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ.

Với sự đồng hành của các đối tác chiến lược uy tín và sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài, NCB ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản trị, điều hành và xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động mới hiệu quả, sắc nét. Ngân hàng chuyển dịch cơ cấu thu nhập từ mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số, đồng thời đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ và chuyển đổi số, đặt nền móng cho thế hệ sản phẩm mới hiện đại, sáng tạo và tiên phong cùng phương thức sản xuất số trong giai đoạn tiếp theo.

NCB đẩy mạnh các sản phẩm bán lẻ và dịch vụ ngân hàng số

Hệ thống kiểm soát nội bộ của NCB cũng được củng cố với giải pháp ICAAP chuẩn Basel II và xây dựng lộ trình kiện toàn Hệ thống Kiểm soát nội bộ dưới sự tư vấn của KPMG, nâng cao năng lực quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Dấu ấn "ra khơi" của NCB được xác lập rõ năm 2023 khi ngân hàng chuyển trụ sở chính về vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội và ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, hoạch định một chiến lược phát triển mới dài hạn với khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất.

Thành tựu của ngân hàng "nhỏ nhưng có võ"

Tháng 6.2024, NCB trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt phương án cơ cấu lại theo "Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) - 1 trong 4 đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tái cấu trúc ngân hàng và KPMG - đối tác tư vấn nhiều kinh nghiệm, uy tín hàng đầu trên thị trường. Đây được coi là bước đột phá chính thức đưa NCB bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Chỉ sau 4 năm tái cơ cấu, NCB đã đạt được nhiều thành tựu vượt trội

Việc triển khai quyết liệt chiến lược tái cấu trúc toàn diện đã giúp NCB ngày càng nâng cao vị thế, uy tín và được thị trường định danh là "nhỏ nhưng có võ" trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng được hàng loạt tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh với các giải thưởng uy tín. NCB cũng trở thành ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai tính năng mở tài khoản thanh toán thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID, giành giải tại cuộc thi "Data for Life 2024" với giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao ngay lần đầu tham dự.

Sự ghi nhận từ thị trường không chỉ đến qua các giải thưởng uy tín, mà còn thể hiện qua kết quả kinh doanh chuyển biến rõ rệt và nhanh chóng. Trong giai đoạn 2021-2024, tổng tài sản của NCB tăng hơn 60%, lần đầu tiên vượt 118.000 tỉ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng trên 70% và huy động tiền gửi của khách hàng tăng gần 50%; số lượng khách hàng tăng 40%, vượt 1,4 triệu khách; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu đưa ra tại phương án cơ cấu lại.

Đặc biệt, với việc hoàn thành lần tăng vốn điều lệ thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp (2022 – 2024), nâng vốn lên gần 11.800 tỉ đồng, đã chính thức đưa NCB vươn mình từ nhóm ngân hàng quy mô nhỏ sang nhóm quy mô vừa.

NCB cũng được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín

6 tháng đầu 2025, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt hơn 462 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30.06.2025 đạt hơn 144.054 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỉ đồng. So với kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi cuối tháng 3, cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đã sắp cán mốc chỉ tiêu đề ra, đạt 94% và tổng huy động vốn vượt gần 1,4% so với kế hoạch.

Những kết quả trên không chỉ phản ánh thành công của chiến lược tái cấu trúc, mà còn cho thấy NCB đang bước vào một quỹ đạo phát triển mới bứt phá. Đồng thời, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư và khách hàng vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai tươi sáng của ngân hàng.

Chương mới của hành trình phát triển bền vững

Năm 2025, NCB sẽ nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng, sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng hoạt động kinh doanh, đáp ứng mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

NCB bước vào chặng đường phát triển mới

Tầm nhìn dài hạn được NCB phác thảo cho giai đoạn 2025-2030 chính là bức tranh toàn cảnh về một ngân hàng phiên bản mới với chiến lược Digital Wealth, hứa hẹn sẽ mang lại những giải pháp tài chính tiên phong trên thị trường cho khách hàng và kiến tạo nên sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong cơ hội của quốc gia, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

30 năm, một chặng đường đủ dài để nhìn lại những dấu ấn đã qua, và cũng đủ chín muồi để tạo nên bước nhảy vọt cho hành trình phía trước. Từ một ngân hàng nhỏ, NCB đã không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ tái cấu trúc, biến thách thức thành cơ hội và bứt phá để vươn lên, mở ra chương hành trình tiếp theo: rực rỡ, bền vững và tràn đầy khát vọng, góp phần cùng đất nước trên con đường tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.