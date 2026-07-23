NCB được quốc tế vinh danh ‘Ngân hàng doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026’

Đây là hạng mục giải thưởng mới, dành riêng cho phân khúc ngân hàng doanh nghiệp trong hệ thống giải thưởng thường niên của Global Banking & Finance Review, được đánh giá dựa trên các tiêu chí khắt khe về hiệu quả hoạt động kinh doanh, năng lực phát triển các sản phẩm dịch vụ mới và khả năng mở rộng nhanh chóng sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường.

NCB được Global Banking & Finance Review vinh danh "Ngân hàng doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2026"

Năng lực bứt phá, đối tác chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

Theo Global Banking & Finance Review, NCB tạo dấu ấn nổi bật trong phân khúc ngân hàng doanh nghiệp nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô khách hàng, danh mục sản phẩm - dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Chiến lược phát triển tập trung vào nhóm khách hàng hệ sinh thái, nhóm các doanh nghiệp đầu ngành hoặc hoạt động theo chuỗi, cùng năng lực vận hành linh hoạt, chú trọng ứng dụng công nghệ nâng cao trải nghiệm khách hàng đã giúp mang về kết quả ấn tượng, góp phần nâng cao vị thế và sức ảnh hưởng của NCB trên thị trường.

Việc được vinh danh ngay trong lần đầu tham dự không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng của mảng khách hàng doanh nghiệp mà còn ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ về năng lực cạnh tranh của NCB sau 5 năm chuyển đổi toàn diện.

NCB ngày càng tạo dựng được uy tín với cộng đồng doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, NCB liên tục củng cố năng lực tài chính, đầu tư vào công nghệ và phát triển hệ sinh thái giải pháp dành riêng cho doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất 4 đợt tăng vốn trong 5 năm liên tiếp, ngân hàng đã nâng cao đáng kể năng lực, đáp ứng nhu cầu của các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn và các dự án trọng điểm quốc gia.

Song song với đó, NCB phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện, từ tín dụng, tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, bảo lãnh đến các giải pháp quản trị dòng tiền và thanh toán quốc tế, triển khai trên nền tảng ngân hàng số hiện đại, an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Nổi bật là nền tảng tài chính số toàn diện cho doanh nghiệp - CORP360, được phát triển theo mô hình hệ sinh thái tích hợp, giúp doanh nghiệp kết nối với ngân hàng và các đối tác đầu vào, đầu ra trên cùng một nền tảng thống nhất. Nhờ đó, mang lại trải nghiệm "một điểm chạm" thuận tiện và nhanh chóng, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính cho doanh nghiệp.

Những nền tảng này đã giúp NCB chuyển từ vai trò một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính sang đối tác đồng hành hiệu quả, tin cậy cùng doanh nghiệp trên hành trình tăng trưởng và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Đồng hành kiến tạo những động lực tăng trưởng của nền kinh tế

Trên nền tảng năng lực được nâng cao, NCB ngày càng mở rộng sự hiện diện trong các lĩnh vực có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng ưu tiên đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu ngành, doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, các nhà thầu triển khai công trình trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, du lịch, hàng không.

NCB ngày càng mở rộng sự hiện diện trong các lĩnh vực có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế

Đến nay, NCB đã triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 180 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỉ đồng, cung cấp vốn cho 70 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án mang tính biểu tượng tại các địa bàn trọng điểm. Riêng trong năm 2026, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia như: dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát, công viên, hạ tầng phục vụ APEC; dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM...

Bên cạnh đó, NCB góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực kinh tế thông qua các giải pháp tài chính hiện đại, số hóa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển du lịch và gia tăng hiệu quả kết nối của nền kinh tế.

Giải thưởng "Fastest Growing Corporate Bank Vietnam 2026" không chỉ là sự ghi nhận, khẳng định năng lực mới của NCB trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, mà còn cho thấy sức bật mạnh mẽ và toàn diện của một ngân hàng đang bứt tốc cho chặng đường phát triển mới, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.