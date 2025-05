NCB hé lộ mới về dòng Thẻ ‘Tự Hào’ sau thành công của thẻ visa ‘Thống Nhất’

Một tấm thẻ - ngàn lời tri ân tới lịch sử hào hùng

Đã gần 1 tháng kể từ ngày diễn ra sự kiện được giới trẻ gọi vui là "Concert Quốc gia" chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) tại thành phố mang tên Bác, nhưng dư âm ngày đất nước trọn niềm vui, không khí hào hùng, tưng bừng, rộn ràng trên cả nước vẫn còn đọng lại. Thú vị hơn nữa, một "dấu ấn tài chính" được làm nên bằng lòng yêu nước đã hiện hữu một cách ấn tượng trong dịp đại lễ và gắn bó lâu dài với người sở hữu: Thẻ NCB Visa Thống Nhất của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Thẻ NCB Visa Thống Nhất ra đời vào những ngày tháng ý nghĩa nhất của cả nước: chào mừng 50 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025)

Với niềm tự hào dân tộc và mong muốn "thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc bằng hành động thiết thực, trong chính ngành nghề của mình để chào mừng Đại lễ", đội ngũ NCB đã cấp tập triển khai và cho ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng phiên bản đặc biệt: Thẻ NCB Visa Thống Nhất, ngay trước thềm "Concert Quốc gia". NCB cũng dành tặng cho những khách hàng đầu tiên mở thẻ NCB Thống Nhất chiếc áo phông phiên bản đặc biệt được thiết kế riêng chào mừng đại lễ và cốc giữ nhiệt phiên bản giới hạn "Tự Hào Một Dải Việt Nam", khiến tinh thần thống nhất đất nước, non sông nối liền một dải được lan tỏa mạnh mẽ và len lỏi vào từng khoảnh khắc đời thường.

Thẻ Thống Nhất đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường, ngay lập tức chiếm trọn sự yêu mến của người dùng khi là chiếc thẻ đầu tiên và duy nhất trên thị trường tài chính ngân hàng gắn với sự kiện lịch sử 30.4 và 1.5, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc của người Việt Nam. Hàng ngàn khách hàng đã đăng ký mở thẻ Thống Nhất qua nền tảng số và hotline của NCB. Những hình ảnh thẻ Thống Nhất cũng được chia sẻ đầy tự hào trên mạng xã hội và trên các trang báo. Đặc biệt, admin fanpage Ở Đâu Cũng Chụp còn ngẫu hứng chụp bộ ảnh đầy cảm hứng với thẻ Thống Nhất vào những khoảnh khắc đẹp nhất của những ngày tháng lịch sử tại TP.HCM với mong muốn "góp phần truyền tải thông điệp ý nghĩa từ Thẻ Thống Nhất tới thế hệ trẻ".

Thẻ Thống Nhất gây ấn tượng mạnh trên thị trường và chiếm trọn sự yêu mến của người dùng

Được biết, chiếc thẻ mang tên Thống Nhất thắm màu cờ Tổ quốc và in trang trọng hình ảnh khoảnh khắc lịch sử từ khi lên ý tưởng đến lúc tới tay những khách hàng đầu tiên chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy 2 tuần - bằng 1/10 so với thời gian để ra đời một sản phẩm thẻ thông thường trên thị trường. Theo chia sẻ từ phía ngân hàng, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thẻ NCB Visa Thống nhất do NCB phát hành giai đoạn 1 đã được khách hàng đăng ký mở, với tỷ lệ kích hoạt lên tới gần 100%.

"Kỳ tích" này không chỉ chứng minh quyết tâm và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam luôn phát huy trong mọi giai đoạn lịch sử, mà còn minh chứng cho năng lực đổi mới và sự hợp tác tuyệt vời của doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự tiên phong bứt phá, mang lại các trải nghiệm ngân hàng xuất sắc thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của một Việt Nam thịnh vượng.

Dòng sản phẩm Tự hào dân tộc – tuyên ngôn về lòng yêu nước

Đại diện NCB cho biết, thẻ NCB Visa Thống nhất là sản phẩm đầu tiên mà NCB cho ra mắt năm 2025 thuộc dòng sản phẩm "Tự Hào". Đây là dòng sản phẩm được NCB ấp ủ và tâm huyết phát triển bằng niềm tự hào dành cho quê hương, đất nước Việt Nam.

Thẻ NCB Visa Thống nhất là sản phẩm đầu tiên mà NCB cho ra mắt năm 2025 thuộc dòng sản phẩm “Tự Hào”

"Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước và tự hào dân tộc luôn cháy bỏng trong mỗi người Việt Nam. Đó là niềm tự hào về lịch sử và văn hóa của tổ quốc, về đất nước tươi đẹp, về những người lao động Việt Nam sáng tạo, nhiệt tâm, tài trí, về cả những điều giản dị nhất trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Niềm tự hào đó vun đắp cho chúng ta phát triển và sống hạnh phúc. Chúng tôi, bằng khát vọng, niềm tin và muốn đóng góp sức mình trong lĩnh vực của chúng tôi, để biến lòng tự hào đó thành những điều thiết thực và ý nghĩa, mang tính tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Tạ Kiều Hưng, Tổng giám đốc NCB chia sẻ.

Tiếp sau sản phẩm thẻ Thống Nhất, NCB sẽ cho ra mắt một seri sản phẩm ấn tượng khác thuộc dòng thẻ đặc biệt "Tự Hào" để chào mừng 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sản phẩm được hé lộ độc đáo từ thiết kế tới trải nghiệm hứa hẹn sẽ tiếp tục "đốn tim" người dùng tại sự kiện mà người dân cả nước đang mong chờ với mật danh "nhiệm vụ A80".

Dòng thẻ "Tự Hào" và các sản phẩm đặc biệt đánh dấu bước đi tiếp theo của NCB trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân để mang lại các trải nghiệm ngân hàng xuất sắc, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng.