NCB tăng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng

Đặt mục tiêu thách thức, sẵn sàng cho những bước đi lớn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành văn bản số 3851/UBCK-QLCB thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Theo đó, NCB sẽ phát hành riêng lẻ 750 triệu cổ phần nhằm nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỉ đồng. Việc tăng vốn lần này được triển khai sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại PACCL đã được phê duyệt, sẽ giúp ngân hàng tiếp tục củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn dài hạn ổn định để mở rộng hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tăng vốn điều lệ thể hiện quyết tâm của NCB trong việc từng bước hoàn thành trước hạn PACCL đã được phê duyệt

Tháng 6.2024, NCB là tổ chức tín dụng đầu tiên hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt PACCL với sự tư vấn của Công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) - 1 trong 4 đơn vị tư vấn uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tái cấu trúc ngân hàng và KPMG - đối tác tư vấn nhiều kinh nghiệm, uy tín hàng đầu trên thị trường.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp theo đúng lộ trình của PACCL, chỉ 6 tháng sau, NCB đã đạt được những thành quả tích cực: thu hồi xử lý tài sản tồn đọng đạt 130% mục tiêu tại PACCL; hoàn thành việc trích lập dự phòng và thoái lãi dự thu ngay sau khi hoàn thành tăng vốn điều lệ lên gần 11.800 tỉ đồng vào tháng 12.2024, lợi nhuận trước thực hiện PACCL cao hơn kế hoạch.

Song song với việc triển khai PACCL, ngân hàng cũng cùng đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới xây dựng và triển khai mạnh mẽ chiến lược mới, với tầm nhìn dài hạn và khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất cho giới tinh hoa; một NCB mới mang lại các trải nghiệm ngân hàng xuất sắc thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống, NCB đã thu được những thành quả tích cực ngay trong năm đầu triển khai chiến lược mới.

Đây là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) của NCB

Bước sang năm 2025, với hàng loạt cải tiến trong sản phẩm dịch vụ, quy trình, cùng quyết tâm đổi mới trong các chỉ đạo kinh doanh, NCB đã có bước tăng trưởng vượt trội ngay từ 6 tháng đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB đạt hơn 462 tỉ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30.6.2025 đạt hơn 144.054 tỉ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỉ đồng. So với kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi cuối tháng 3 vừa qua, cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đã sắp cán mốc chỉ tiêu đề ra, đạt 94% và tổng huy động vốn vượt gần 1,4% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng đã giảm mạnh so với cuối năm 2024, ngân hàng cũng ứng dụng số hóa trong công tác tín dụng để mang lại trải nghiệm nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện vượt trội cho khách hàng.

Nâng cao năng lực toàn diện, kiến tạo giá trị khác biệt trong kỷ nguyên mới

Được biết, đây là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 - 2025) của NCB. Từ một ngân hàng nhỏ với quy mô khiêm tốn, NCB đã liên tục tăng vốn "khủng", vượt qua một số ngân hàng lớn về quy mô vốn điều lệ. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của NCB trong việc nâng cao năng lực tài chính cho mục tiêu hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Đồng thời, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư vào chiến lược, lộ trình phát triển và tương lai tươi sáng của ngân hàng.

Ngân hàng NCB đã có sự tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện trong 4 năm qua và gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật

Đợt tăng vốn này cũng đánh dấu tròn 4 năm NCB trên hành trình chuyển đổi mang tính bước ngoặt. Theo đó, ngân hàng đã có sự tái thiết và kiện toàn nội lực toàn diện, với sự tham gia của đội ngũ quản trị, điều hành mới giàu kinh nghiệm, có tâm, tầm, tài, đưa NCB chuyển biến mạnh mẽ về năng lực quản trị, điều hành và xây dựng định hướng, chiến lược hoạt động mới hiệu quả, sắc nét. Chỉ trong vòng 2 năm đầu tiên chuyển đổi, NCB đã được đánh giá là một trong những ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường Tài chính - Ngân hàng, được Giải thưởng HRAA vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" hai năm liên tiếp 2023 - 2024.

4 năm qua, NCB liên tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực số hóa toàn diện, hướng tới trải nghiệm số hóa an toàn vượt trội. Hàng loạt dự án công nghệ và chuyển đổi số trọng điểm đã được triển khai nhanh, hiệu quả, giúp tăng cường năng lực bảo vệ toàn vẹn cho các dữ liệu quan trọng của ngân hàng trước các nguy cơ sự cố và nâng cao năng lực đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin, năng lực bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ an ninh mạng.

Với sự hỗ trợ của công nghệ, NCB cũng gây ấn tượng với khách hàng khi có sự "lột xác" về giải pháp sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Nhờ đó, ngày càng được khách hàng tin dùng, thể hiện qua những con số tăng trưởng khách hàng và tăng trưởng kinh doanh ấn tượng, liên tục trong những năm qua. Ngân hàng đồng thời chuyển trụ sở mới tới vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố Hà Nội, tối ưu lại mạng lưới và nâng cấp cơ sở vật chất ngày càng tiện lợi cho khách hàng.

Sự đổi thay tích cực đã mang tới một NCB phiên bản mới ngày càng được khách hàng yêu mến, đưa thương hiệu NCB liên tục tăng trưởng vượt bậc về nhận diện thương hiệu, theo đánh giá của Mibrand Việt Nam.

Với việc tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, NCB đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc không ngừng nâng cấp, nhằm kiến tạo sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.