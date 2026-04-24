NCB triển khai giải pháp ‘4 không’ dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Không phí giao dịch, tinh gọn vận hành

Một trong những vấn đề phát sinh thường xuyên của doanh nghiệp vừa và nhỏ là chi phí giao dịch và thời gian xử lý các nghiệp vụ tài chính. Với gói giải pháp NCB ZeroBiz, NCB giúp doanh nghiệp giải bài toán này một cách tối ưu nhất: miễn phí hầu hết các giao dịch tài chính trên nền tảng ngân hàng số IziBankbiz (ứng dụng di động IziMobiz và Internet Banking trên trình duyệt web).

NCB ZeroBiz giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết giảm chi phí, vận hành gọn nhẹ

Doanh nghiệp có thể chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, quản lý tài khoản, thực hiện giao dịch giá trị lớn với hạn mức lên tới 50 tỷ đồng/ngày mà không phát sinh chi phí. Không chỉ tiết kiệm chi phí, việc xử lý giao dịch nhanh và liên tục sẽ giúp doanh nghiệp duy trì nhịp vận hành ổn định, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm.

Trên nền tảng ngân hàng số IziBankbiz, toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp được số hóa hoàn toàn với giao diện trực quan và thao tác đơn giản. Từ chuyển tiền, chi lương, thanh toán cho nhà cung cấp đến quản lý tiền gửi đều có thể thực hiện ngay trên một hệ thống duy nhất. Các tác vụ lặp lại như trả lương hay thanh toán định kỳ cũng có thể thiết lập tự động, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công cho bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, tính năng quản lý tiền gửi cho phép mở mới, tất toán hoặc rút một phần hợp đồng ngay trên ứng dụng. Đặc biệt, doanh nghiệp đăng ký gói ZeroBiz sẽ được cộng thêm 1,5% lãi suất khi mở hợp đồng tiền gửi mới, góp phần tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền nhàn rỗi.

Đáng chú ý, doanh nghiệp hiện đã có thể thực hiện bảo lãnh trực tuyến ngay trên IziBankbiz, với toàn bộ quy trình được số hóa liền mạch: từ gửi yêu cầu phát hành mọi lúc, theo dõi trạng thái xử lý theo thời gian thực đến nhận bản scan thư bảo lãnh ngay sau khi phát hành, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, nâng cao khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Không phí chuyển tiền, phí chi lương, giải pháp "may đo" theo từng mô hình kinh doanh

Với vai trò như một "trợ lý tài chính" cho các doanh nghiệp, NCB đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp phù hợp với thực tế vận hành của doanh nghiệp vừa và nhỏ theo từng đặc thù ngành nghề.

NCB hỗ trợ thiết thực doanh nghiệp bằng các giải pháp tài chính đồng bộ, hấp dẫn

Với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, NCB giải quyết áp lực phí thanh toán quốc tế bằng gói NCB GlobalTrade khi miễn toàn bộ phí chuyển tiền quốc tế, bao gồm cả điện phí và phí OUR. Chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch xuyên biên giới, đặc biệt với các doanh nghiệp có tần suất thanh toán cao. Đồng thời, chủ động hơn trong kế hoạch thanh toán, quản lý dòng tiền, hạn chế tác động từ biến động tỷ giá. Quy trình giao dịch cũng được đơn giản hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý.

Ở nhóm doanh nghiệp xây lắp, với đặc thù dòng tiền lớn, tần suất chi trả cao và yêu cầu xử lý giao dịch nhanh chóng, NCB đặc biệt thiết kế gói NCB BuildFlow tập trung vào tốc độ và sự linh hoạt. Hạn mức chuyển tiền được nâng lên tới 100 tỉ đồng/ngày kết hợp với chính sách miễn phí chi lương không giới hạn giúp doanh nghiệp đảm bảo tiến độ thanh toán, duy trì nhịp thi công và hạn chế gián đoạn trong vận hành. Các doanh nghiệp còn được tặng tài khoản số đẹp 8 số, tạo dấu ấn riêng trong giao dịch và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

NCB miễn toàn bộ phí chuyển tiền quốc tế, điện phí, phí OUR, đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Miễn phí toàn diện, đồng hành phát triển ngành du lịch

Đồng hành phát triển ngành du lịch, NCB triển khai các giải pháp tài chính tích hợp và chính sách miễn phí toàn bộ dịch vụ tài khoản, từ quản lý tài khoản thanh toán đến giao dịch tiền gửi, tiền mặt và chuyển tiền... dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng, các đơn vị nhà thầu xây dựng hoạt động trong các hệ sinh thái đối tác chiến lược. Ngân hàng cũng cung cấp hạn mức thấu chi lên tới 3 tỷ đồng không cần tài sản bảo đảm cho nhóm doanh nghiệp này, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn tức thời cho các nhu cầu ngắn hạn. Kết hợp với tính năng tiền gửi linh hoạt theo ngày, doanh nghiệp có thêm công cụ để phân bổ và sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn.

Bằng việc xây dựng một bộ giải pháp tài chính đồng bộ và hấp dẫn, NCB đang thể hiện vai trò đồng hành thiết thực với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm trong thời gian tới, tăng cường tích hợp công nghệ và mở rộng hợp tác với các đối tác, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng bứt phá và bền vững.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.