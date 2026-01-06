Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỉ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và cao kỷ lục trong cùng kỳ 5 năm qua. Tuy vậy, chỉ khoảng 5.000 doanh nghiệp Việt thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trên tổng số 1 triệu doanh nghiệp trên cả nước, chiếm 0,001%.

NCB hiện tài trợ chuỗi cung ứng cho nhiều doanh nghiệp quy mô lớn ẢNH: NCB

Các chuyên gia cho rằng để tận dụng cơ hội từ xu hướng chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn hóa vận hành, đảm bảo dòng tiền và duy trì nguồn vốn ổn định, yếu tố quyết định để đáp ứng yêu cầu của các Tập đoàn đa quốc gia.

Trước bối cảnh đó, NCB triển khai nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng Corp360, số hóa toàn bộ quy trình tài trợ chuỗi cung ứng trên một nền tảng thống nhất. Bên cung ứng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu bao thanh toán từ khởi tạo đến giải ngân, chủ động nắm bắt dòng tiền và tối ưu kế hoạch tài chính.

Đối với bên mua, Corp360 hỗ trợ quản lý danh sách nhà cung ứng, theo dõi hạn mức, lãi suất và phí, phê duyệt yêu cầu bao thanh toán trực tuyến và quản lý các khoản phải trả theo từng ngày đến hạn, dự án hoặc đối tác. Nhờ kết nối dữ liệu xuyên suốt, nền tảng giúp rút ngắn quy trình, tối ưu dòng vốn và nâng cao hiệu quả vận hành.

Bên cạnh đó, nền tảng cho phép ký số "một chạm", hỗ trợ nhiều lớp phê duyệt theo mô hình quản trị của từng doanh nghiệp, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn linh hoạt trong vận hành.

Một điểm mạnh khác của Corp360 là khả năng hiển thị dữ liệu tập trung trên một giao diện trực quan. Doanh nghiệp có thể theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, đối chiếu, xác thực hóa đơn với dữ liệu từ Tổng cục Thuế và quản lý hóa đơn đầu vào - đầu ra theo từng đối tác. Việc tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ giúp cải thiện độ chính xác khi ra quyết định và giảm thiểu rủi ro vận hành trong toàn chuỗi.

Hiện, nhà băng đã triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 120 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỉ đồng, hỗ trợ vốn cho 30 dự án lớn trên cả nước. Ngân hàng cũng sở hữu hệ sinh thái đối tác gồm: 30 tổng thầu xây dựng quy mô lớn, nhiều đơn vị thuộc nhóm đứng đầu bảng xếp hạng VNR500 và các công ty chứng khoán top đầu thị trường, phục vụ các khách hàng ở đa dạng lĩnh vực như thương mại, sản xuất, công nghệ...

Kết thúc 9 tháng năm 2025, NCB đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 với tổng tài sản đạt hơn 154.100 tỉ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) gần 119.326 tỉ đồng và cho vay khách hàng hơn 94.956 tỉ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024.

Ngân hàng kỳ vọng Corp360 sẽ mở rộng khả năng cung ứng các giải pháp tài chính toàn diện đến doanh nghiệp trong nhiều ngành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các mắt xích trong chuỗi cung ứng.