NCB Visa – chiếc thẻ đồng hành cùng phong cách sống hiện đại

Cá nhân hóa trải nghiệm – đồng hành trên mọi hành trình chi tiêu

Thấu hiểu mỗi khách hàng có phong cách sống và nhu cầu tài chính riêng, NCB đã phát triển dòng thẻ Visa với các tính năng và ưu đãi được cá nhân hóa cho từng nhóm tiêu dùng.

Với chủ thẻ yêu ẩm thực, NCB mang đến ưu đãi giảm 20% tại các nhà hàng thuộc Hệ thống Golden Gate (iSushi, Manwah, Gogi house, Kichi Kichi, Ashima), giảm đến 50.000 đồng khi đặt món trên Shopee Food. Tín đồ du lịch được hoàn tiền 10% khi đặt phòng qua Booking.com, giảm 15% qua Agoda, cùng loạt ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và quyền lợi sử dụng phòng chờ thương gia trên cả nước. Trong khi đó, khách hàng yêu công nghệ được giảm ngay 2 triệu đồng khi mua iPhone 17 series và thanh toán bằng thẻ tín dụng NCB trên Payoo POS tại các cửa hàng Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc, giảm 10% tối đa 500.000 đồng khi mua sắm tại website https://fptshop.com.vn và các cửa hàng thuộc hệ thống FPT Shop.

Chủ thẻ NCB Visa được giảm ngay 2 triệu đồng khi mua iPhone 17 series tại Hoàng Hà Mobile

Đặc biệt, hệ thống ưu đãi đa dạng này được NCB cập nhật thường xuyên trên website chuyên biệt uudai.ncb-bank.vn. Nhờ cách tiếp cận này, mỗi chiếc thẻ Visa của NCB giống như một "trợ thủ tiêu dùng", giúp khách hàng tận hưởng tối ưu quyền lợi cá nhân và trải nghiệm phù hợp nhất với nhu cầu hàng ngày.

Trải nghiệm thẻ đơn giản, thuận tiện: Mở nhanh, đặc quyền rộng khắp

NCB cũng tối ưu hóa toàn bộ hành trình sử dụng thẻ visa. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng 100% trực tuyến, không cần chứng minh tài chính, và nhận ngay thẻ phi vật lý trong vòng 2 phút để sẵn sàng chi tiêu. Với thẻ vật lý, khách hàng có thể lựa chọn giao tận nhà trong 1 - 3 ngày làm việc hoặc nhận ngay tại kiosk tự động ở các chi nhánh NCB.

Khách hàng có thể mở thẻ tín dụng online trên NCB iziMobile và chi tiêu ngay chỉ sau 2 phút

Với việc không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác cùng những thương hiệu lớn trong đa dạng lĩnh vực, từ mua sắm, ẩm thực đến du lịch, giải trí, NCB Visa mang đến hàng loạt đặc quyền cho chủ thẻ. Khách hàng có thể tận hưởng các đặc quyền tại những điểm chạm quen thuộc trong đời sống hàng ngày như các thương hiệu GoldenGate, Trung Nguyên Legend, Xanh SM, CGV….., cho đến các thương hiệu cao cấp như Premier Village Phu Quoc Resort (Phú Quốc), Novotel Danang Premier Han River (Đà Nẵng), Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh)…

Kết nối khách hàng tới các giá trị tốt đẹp

Không dừng lại ở tiện ích, NCB "thổi hồn" vào sản phẩm bằng sự sáng tạo và tiên phong đổi mới, kết nối khách hàng với các giá trị ý nghĩa của cuộc sống và hội nhập thế giới.

NCB lan tỏa tình yêu đất nước với nhiều đặc quyền ưu đãi dành cho chủ thẻ NCB Visa Tự Hào

Năm 2025, NCB ra mắt dòng thẻ visa platinum Tự Hào – dòng thẻ tín dụng đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc. Sản phẩm mở đầu của dòng thẻ này, NCB Visa Thống Nhất, ra mắt vào dịp 30.4 – kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và sản phẩm tiếp theo NCB Visa Tự Hào với hai phiên bản khắc họa những hình ảnh thiêng liêng của dân tộc, ra mắt vào dịp Quốc Khánh vừa qua, đã nhanh chóng tạo dấu ấn, thu hút hàng nghìn khách hàng đăng ký mở thẻ và tạo nên một biểu tượng cá nhân của người Việt khi bước ra thế giới. Mỗi hình ảnh không chỉ gợi nhắc ký ức lịch sử thiêng liêng, mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt, với sản phẩm thẻ NCB Visa Tự Hào, NCB khuyến khích và lan tỏa tình yêu đất nước với nhiều đặc quyền ưu đãi như: hoàn tiền 100% cho các giao dịch vé bảo tàng và danh lam thắng cảnh quốc gia (tối đa 200.000 đồng/tháng), hoàn tiền lên đến 10% cho các chi tiêu phát sinh trong dịp quốc lễ như Quốc khánh, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 – 1.5… Với mỗi 1 triệu đồng khách hàng chi tiêu bằng thẻ Tự Hào, NCB dành tặng 3.000 đồng vào ví từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng dễ dàng ủng hộ MTTQ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ và các quỹ đối tác của NCB, chung tay sẻ chia và lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc.

NCB Visa ngày càng được khách hàng yêu thích và tin dùng

Việc không ngừng nâng cấp, phát triển thẻ Visa cho thấy chiến lược đúng đắn của NCB trong việc gắn kết ngân hàng với đời sống hiện đại. Không chỉ tập trung vào tính năng tài chính, NCB còn biến sản phẩm thành cầu nối mang giá trị xã hội và tinh thần dân tộc, đồng hành cùng khách hàng trong mọi phương diện của cuộc sống và khẳng định bản sắc riêng trên thị trường tài chính ngân hàng.

Để biết thêm chi tiết hoặc được hỗ trợ mở thẻ tín dụng tại NCB, khách hàng liên hệ các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng trên toàn quốc hoặc hotline (028) 38216216 - 18006166.