NeBiolina đồng hành cùng ‘Trái tim cho em’: Lan tỏa giá trị từ sự thấu hiểu

Những suất quà trao tận tay bệnh nhi

Sáng 6.5 vừa qua, đại diện thương hiệu NeBiolina đã đến từng phòng bệnh tại khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em để trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi và gửi gắm những phần quà đến 50 bệnh nhi cùng gia đình đang điều trị nội trú. Mỗi suất quà được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay đến từng em nhỏ và gia đình.

Được biết, đa phần các bệnh nhi điều trị tại đây phần lớn đều theo cha mẹ từ các tỉnh xa về Thủ đô, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn và phải dành trọn nguồn lực kinh tế để lo chi phí phẫu thuật cho con. Theo thông tin từ bệnh viện, phần lớn các em nhỏ tại khoa đều phải đối mặt với những lộ trình điều trị phức tạp và thời gian điều trị kéo dài. Việc tiếp xúc, thăm hỏi kịp thời từ các đơn vị xã hội là nguồn động viên quan trọng, giúp các gia đình có thêm điểm tựa vững vàng để cùng con đi qua giai đoạn thử thách.

Đại diện thương hiệu NeBiolina trao tận tay những suất quà đến các em nhỏ và gia đình

NeBiolina lan tỏa giá trị từ sự thấu hiểu

"Trái tim cho em" là chương trình hướng đến việc hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh và gia đình các em trong suốt quá trình điều trị, thông qua nhiều hoạt động như thăm hỏi, động viên và trao quà tại các cơ sở y tế chuyên khoa tim mạch nhi. Hoạt động trao 50 suất quà đến các bệnh nhi đang điều trị bệnh tim là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình này.

Là thương hiệu chuyên về các sản phẩm chăm sóc dành cho mẹ và bé, NeBiolina cho biết đây không phải lần đầu tham gia các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và dự kiến sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình "Trái tim cho em" trong thời gian tới.

Với NeBiolina, được góp mặt trong hành trình "Trái tim cho em" là một điều tự hào nhỏ bé. Không chỉ mang đến những sản phẩm chăm sóc dịu lành cho mẹ và bé, thương hiệu còn mong muốn lan tỏa thêm sự sẻ chia với cộng đồng, gửi gắm sự động viên và tiếp thêm yêu thương tới các em nhỏ cùng gia đình trên hành trình hồi phục phía trước.

NeBiolina

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