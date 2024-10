Negav rút khỏi concert 2 của 'Anh trai say hi'

Negav sẽ không tham gia biểu diễn tại concert Anh trai say hi diễn ra vào 19.10 ẢNH: INSTAGRAM NV

Tối 11.10, đại diện Negav thông báo nam rapper "xin phép không tham gia trình diễn tại đêm concert Anh trai say hi vào ngày 19.10.2024". Theo phía chủ nhân hit Mình anh thôi, quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần cầu thị và tôn trọng những góp ý chân tình, quý giá của khán giả.

Đại diện Negav chia sẻ thêm: "Chúng tôi kính mong quý khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ đêm concert thứ hai cùng các anh trai để đêm diễn thật bùng nổ, đền đáp xứng đáng với sự yêu thương của quý khán giả đã dành cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua".

Nhiều người hâm mộ thất vọng khi Negav rút khỏi concert sắp tới ẢNH: INSTAGRAM NV

Negav không tham gia đêm thứ hai show diễn Anh trai say hi sau khi loạt lùm xùm của anh bùng nổ mạng xã hội từ cuối tháng 9 đến nay. Chuỗi scandal xoay quanh thành viên tổ đội Gerdnang khởi đầu từ phát ngôn "Mẹ ơi, mẹ thấy đúng chưa? Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" tại concert Anh trai say hi diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vào tối 28.9.

Câu nói trên của Negav nhanh chóng làm dậy sóng dư luận, từ khóa về anh và tuyên bố "Mẹ có thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?" nằm trong top tìm kiếm, nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Đông đảo bình luận "ném đá" Negav thiếu suy nghĩ, tác động xấu đến giới trẻ, cổ vũ hành vi bỏ học trong khi phần lớn người xem tại concert Anh trai say hi cũng như fan của chính anh đều đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên.

Ngay sau đó, Negav cũng có động thái xin lỗi và đính chính, nhưng bị nhiều khán giả cho là thiếu chân thành, khó chấp nhận. Từ đó, những lùm xùm trong quá khứ của anh lần lượt bị "đào" lại. Dân mạng bức xúc khi phát hiện chàng trai sinh năm 2001 này từng điều hành một nhóm Facebook gọi là "khăn giấy ướt", được lập từ năm 2020 và thường chia sẻ nội dung nhạy cảm.

Rapper 10X tại concert Anh trai say hi đêm đầu tiên ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, hình tượng của Negav trong mắt công chúng càng tệ hơn khi anh bị "khui" lại những bình luận, nhận xét khiếm nhã về đàn anh đàn chị, mang tính phân biệt vùng miền... trên mạng xã hội trong quá khứ.

Trước khi rơi vào tình trạng "phốt chồng phốt", Negav được hợp tác với một số thương hiệu nổi tiếng, có lịch trình đi diễn nhiều nơi... Song, sau loạt scandal chấn động, hình ảnh của anh lặng lẽ biến mất khỏi nhiều bảng quảng cáo, poster sự kiện.

Tối 2.10, cộng đồng mạng phát hiện các trang cá nhân của Negav tại những nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram, TikTok, Threads đều biến mất. Tính đến nay, trên Facebook chỉ còn hiển thị fanpage Negav, nơi anh chia sẻ bài viết rút khỏi đêm thứ hai concert Anh trai say hi.

Tin tức liên quan đến Negav vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều người cho rằng Negav đã khóa, ẩn toàn bộ tài khoản mạng xã hội sau những ồn ào đời tư. Trước đó, lượng người theo dõi trang cá nhân của anh cũng giảm mạnh khi từng "phốt" về anh lần lượt bị công khai rầm rộ.

Negav có tên thật là Đặng Thành An. Năm 2022, anh gia nhập tổ đội Gernang, hoạt động nghệ thuật sôi nổi và được khán giả biết đến nhiều hơn. Việc Negav vắng mặt tại concert thứ hai của Anh trai say hi gây chú ý những giờ qua.