Ném chất nổ làm hơn 50 người thương vong giữa hội chợ Thái Lan

Vụ tấn công xảy ra vào tối 13.12 tại hội chợ thường niên của Hội chữ thập đỏ Thái Lan, diễn ra tại huyện Umphang, tỉnh Tak (miền bắc Thái Lan). Cảnh sát nhận được tin báo lúc 23 giờ 30 cùng ngày. Túi chất nổ được ném lên sân khấu nơi người dân và du khách đang nhảy cùng nhau. Các nhân chứng cho biết vụ nổ khiến nhiều người hoảng hốt và chạy đến nơi an toàn, một số người ngã trước sân khấu.

Người phát ngôn cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Archayon Kraithong cho biết 3 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong vụ tấn công.

Khu vực hội chợ ở huyện Umphang, Thái Lan sau vụ tấn công ngày 13.12 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Bangkok Post cho hay cảnh sát và quân đội Thái Lan đã bắt 2 nghi phạm là nam giới 16 - 17 tuổi, gồm một công dân Thái Lan và một người khác được xác định là Jorithu, thành viên thuộc một nhóm có tên Hội quốc gia Karen (KNU). Trong khi đó, Đài Thai PBS World ngày 14.12 đưa tin một người bị bắt là công dân Myanmar và vụ tấn công nhiều khả năng là hành động trả thù.

Trong quá trình thẩm vấn, Jorithu khai nhận đã mang theo chiếc túi đeo vai chứa chất nổ nhằm tấn công một nhóm đối thủ. Cảnh sát thông tin vụ nổ được gây ra bởi thiết bị nổ tự chế (IED) và vụ việc này liên quan đến mâu thuẫn giữa các nhóm thiếu niên tại lễ hội Loy Krathong từ tháng 11.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo cảnh sát và các cơ quan an ninh nhanh chóng điều tra vụ việc. Bà Paetongtarn yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm các lễ hội sắp tới để đảm bảo an toàn cho người dân.

Giới chức địa phương cho biết hội chợ thường niên nói trên của Hội chữ thập đỏ được tổ chức hằng năm tại huyện Umphang, gần biên giới Myanmar, với khoảng 9.000 người tham dự. Sự kiện được chia thành nhiều khu vực và vụ tấn công nhằm vào nơi dân chúng đang tham gia nhảy truyền thống.