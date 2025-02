'Ném đá dò đường' giải quyết các cuộc xung đột

Từ ý tưởng chấn động về Gaza

Sau tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza và không loại trừ khả năng điều quân đội tới đây của Tổng thống Trump hôm 4.2, nhiều quan chức cấp cao Mỹ sau đó đã lên tiếng giải thích về ý tưởng chấn động này. AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5.2 cho biết ý tưởng của Tổng thống Trump không có ý "thù địch" và chỉ muốn người Palestine tạm thời rời đi trong khi Gaza được tái thiết.

Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: "Tổng thống Trump nói rất rõ rằng Mỹ cần tham gia vào nỗ lực tái thiết này để đảm bảo sự ổn định trong khu vực cho tất cả mọi người. Điều đó không có nghĩa là sẽ triển khai quân đội trên thực địa ở Gaza và cũng không có nghĩa là người dân Mỹ đóng thuế sẽ tài trợ cho nỗ lực này".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho hay Washington sẵn sàng "xem xét mọi lựa chọn" khả thi liên quan Gaza, đồng thời lưu ý Mỹ sẽ không điều quân tới khu vực trên trừ phi thực sự cần thiết.

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4.2.2025 ẢNH: REUTERS

Bất chấp những lời giải thích của giới chức Mỹ, tuyên bố của ông Trump tiếp tục vấp phải phản ứng dữ dội. Theo đó, đại diện của Nga, Trung Quốc và Đức lần lượt lên tiếng bác bỏ kế hoạch Mỹ sẽ tiếp quản Gaza, đồng thời khẳng định giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel - Palestine là cách duy nhất để giải quyết xung đột Trung Đông.

Ả Rập Xê Út, quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, thẳng thừng bác bỏ đề xuất của ông Trump. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) hôm qua bày tỏ quan ngại về kế hoạch của ông Trump, đồng thời cho rằng bất kỳ hành động cưỡng bức di dời hay trục xuất người dân khỏi Gaza đều vi phạm luật pháp quốc tế.

Cảnh đổ nát ở Rafah, phía nam Gaza ngày 5.2.2025 ẢNH: REUTERS

Đến tối qua, ông Trump lại viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Gaza sẽ được Israel trao cho Mỹ sau khi chiến sự kết thúc nhưng không nêu cụ thể dựa trên cơ sở nào.

Đến giải pháp hòa bình ở Ukraine

Theo Bloomberg ngày 5.2 dẫn lời ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine và Nga do ông Trump chọn, Mỹ sắp công bố kế hoạch chấm dứt xung đột Nga - Ukraine tại Hội nghị an ninh Munich dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 16.2 tại Đức. Kế hoạch của ông Trump về hòa bình ở Ukraine được cho là bao gồm khả năng đóng băng xung đột và để các lãnh thổ do Nga kiểm soát "trong tình trạng lấp lửng" cùng với việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Hiện ông Trump và đội ngũ của mình đang tập trung vào phương án gây sức ép và hòa đàm với cả Nga và Ukraine. Theo đó, Tổng thống Trump đe dọa Nga sẽ áp thuế cao và thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Moscow và Kyiv không sớm đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông Trump vẫn duy trì viện trợ quân sự cũ cho Ukraine nhằm làm gia tăng tổn thất cho Nga, nhưng tạm thời chưa thảo luận thêm về gói viện trợ mới nào, theo Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.2.

Lực lượng Ukraine tham gia huấn luyện tại khu vực Zaporizhzhia (Ukraine) ngày 5.2.2025 ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó, đội ngũ của ông Trump cũng đang liên hệ với giới chức Nga và Ukraine. Trong bài phát biểu qua video ngày 5.2, Tổng thống Zelensky cho biết phía Ukraine đã có các cuộc tiếp xúc sâu rộng với phía Mỹ trong những ngày gần đây về các cuộc đàm phán hòa bình. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận có những cuộc tiếp xúc giữa các bộ phận riêng lẻ của Nga và Mỹ, theo The New York Times.