Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Nệm Đồng Phú chính thức được bảo hộ thương hiệu

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/11/2025 16:59 GMT+7

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính minh bạch và uy tín, việc doanh nghiệp chủ động hoàn thiện pháp lý trở thành bước đi quan trọng để xây dựng niềm tin với khách hàng. Mới đây, Nệm Đồng Phú được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền logo và Giấy chứng nhận nhãn hiệu độc quyền từ Cục Bản quyền Tác giả và Cục Sở hữu Trí tuệ.

Nệm Đồng Phú được bảo hộ thương hiệu tạo niềm tin cho khách hàng - Ảnh 1.

Nệm Đồng Phú

Theo đại diện thương hiệu, pháp lý là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt khi tình trạng sao chép, làm giả nhãn hiệu vẫn xuất hiện ở nhiều ngành hàng. Việc sở hữu các chứng nhận quan trọng không chỉ giúp khẳng định tính hợp pháp của bộ nhận diện thương hiệu mà còn tạo hành lang pháp lý bảo vệ trước nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài yếu tố bảo hộ, loạt chứng nhận pháp lý còn là ghi nhận cho nỗ lực xây dựng thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp của Nệm Đồng Phú. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện, nâng cao quản trị và chuẩn hóa truyền thông, nhằm gia tăng uy tín và vị thế trên thị trường.

Trong thời gian tới, Nệm Đồng Phú định hướng phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ pháp luật, coi các chứng nhận là nền tảng để củng cố niềm tin khách hàng và thúc đẩy các bước phát triển tiếp theo vững chắc.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NỆM ĐỒNG PHÚ

Trụ sở: 230 Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Hồ Chí Minh

Website: nemdongphu.net

Khám phá thêm chủ đề

nệm Đồng Phú Thương hiệu Bảo hộ thương hiệu Đăng ký bản quyền Pháp lý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận