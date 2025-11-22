Nệm Đồng Phú chính thức được bảo hộ thương hiệu

Nệm Đồng Phú

Theo đại diện thương hiệu, pháp lý là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt khi tình trạng sao chép, làm giả nhãn hiệu vẫn xuất hiện ở nhiều ngành hàng. Việc sở hữu các chứng nhận quan trọng không chỉ giúp khẳng định tính hợp pháp của bộ nhận diện thương hiệu mà còn tạo hành lang pháp lý bảo vệ trước nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngoài yếu tố bảo hộ, loạt chứng nhận pháp lý còn là ghi nhận cho nỗ lực xây dựng thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp của Nệm Đồng Phú. Doanh nghiệp cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống nhận diện, nâng cao quản trị và chuẩn hóa truyền thông, nhằm gia tăng uy tín và vị thế trên thị trường.

Trong thời gian tới, Nệm Đồng Phú định hướng phát triển theo hướng minh bạch, bền vững và tuân thủ pháp luật, coi các chứng nhận là nền tảng để củng cố niềm tin khách hàng và thúc đẩy các bước phát triển tiếp theo vững chắc.

