Nệm Thắng Lợi ra mắt thương hiệu Nệm Vạn Lợi, phục vụ mọi phân khúc khách hàng

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng giấc ngủ, sản phẩm không chỉ cần êm ái mà phải phù hợp với nhu cầu sức khỏe, thói quen sinh hoạt và khả năng tài chính riêng của từng gia đình. Nhận thấy điều đó, Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi - đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất nệm tại Việt Nam - chính thức ra mắt thương hiệu Nệm Vạn Lợi.

Nệm Thắng Lợi là thương hiệu nền tảng, đại diện cho năng lực sản xuất và hệ thống quản lý chất lượng đã được kiểm chứng. Nệm Vạn Lợi được sinh ra với sứ mệnh riêng: tiên phong phát triển các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ mới, độc quyền, nhằm lấp đầy những khoảng trống mà thị trường chưa đáp ứng.

Khác biệt bằng sản phẩm "độc quyền"

Nệm Vạn Lợi chọn chiến lược khác biệt hóa bằng công nghệ sản xuất "độc quyền". Ngay từ khi ra mắt, thương hiệu đã giới thiệu những dòng sản phẩm chưa từng có trên thị trường: nệm công thái học với bề mặt thiết kế chuẩn ergonomic hỗ trợ tối ưu cho người đau lưng; nệm 100% cao su thiên nhiên tích hợp tinh chất hương lavender nhập khẩu từ Pháp và nệm cao su thiên nhiên tích hợp hoạt chất carbon tinh khiết cho khả năng kháng khuẩn, khử mùi vượt trội.

Đây mới chỉ là những sản phẩm đầu tiên, và Nệm Vạn Lợi sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm độc quyền khác theo định hướng "khác biệt và dẫn đầu".

Lợi thế lớn nhất của Nệm Vạn Lợi là toàn bộ sản phẩm được sản xuất trên cùng dây chuyền, cùng nguồn nguyên liệu và hệ thống kiểm soát chất lượng của Nệm Thắng Lợi. Người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, trong khi được tiếp cận những sản phẩm mang tính đổi mới cao với mức giá hợp lý.

Về tầm nhìn dài hạn, Nệm Vạn Lợi sẽ không dừng lại ở sản phẩm nệm mà từng bước mở rộng sang gối, chăn, ga, topper - hướng tới trở thành giải pháp giấc ngủ toàn diện cho mọi gia đình Việt, để mỗi khách hàng, bất kể nhu cầu hay ngân sách, đều được phục vụ trọn vẹn nhất.

Nệm Vạn Lợi

Ngủ Đủ Giấc - Sống Đúng Chất

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi

Thương hiệu: Nệm Vạn Lợi Website: https://nemvanloi.com/

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