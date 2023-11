Nên đầu tư loại hình bất động sản nào tại Đà Nẵng - Quảng Nam?

Đà Nẵng là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển bền vững, đặc biệt còn là thủ phủ du lịch miền Trung - Tây nguyên.

TP.Đà Nẵng là 1 trong 10 nơi đáng sống nhất thế giới năm 2018 do Tạp chí Du lịch Live and Invest Overseas bình chọn. 9 tháng của 2023, Đà Nẵng thu hút hơn 5,8 triệu lượt khách du lịch, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Còn tại Quảng Nam, phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới từ 1999, đã trở thành điểm đến đặc sắc của miền Trung. Với đặc thù bảo tồn các tuyến phố khu vực 1, quỹ đất hạn chế, nên các khu vực lân cận Hội An từ lâu đã trở nên có giá trị cao trên thị trường bất động sản.

Hội An thu hút lượng du khách trong và ngoài nước

Cũng như biển Đà Nẵng, phố cổ Hội An là hai khu vực được nhà đầu tư thông thái từ phía Bắc lựa chọn từ nhiều năm qua. "Smart money" từ phía Bắc đã tạo lập vị thế và niềm tin cho thị trường bất động sản miền Trung. Đây vẫn luôn là thị trường đáng được xem xét đối với những ai đang tìm kiếm cơ hội đầu tư bền vững.

The Mansion Hội An : Điểm sáng đầu tư khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam

Đón đầu xu thể đó, Navi Property đang phát triển giai đoạn 2 dự án Khu dân cư Cầu Hưng - Lai Nghi (tên thương mại là The Mansion Hội An), nằm ở vị trí đắc địa trên trục đường Nam Đà Nẵng - Bắc Hội An.

The Mansion tiếp giáp tuyến đường Trần Thủ Độ kết nối du lịch 2 thành phố, nằm ven sông Hoài (nhánh sông Thu Bồn) chảy vào lòng phố cổ Hội An, chỉ cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 20 phút di chuyển.

The Mansion được xem là dự án đất nền triển vọng trong năm 2024. Với hệ tiện ích nội ngoại khu đa dạng như các khu du lịch, trung tâm hành chính, chuỗi vui chơi giải trí, giáo dục, y tế… dự án phát triển 2 loại hình sản phẩm phù hợp là đất nền biệt thự và nhà phố với diện tích đa dạng trên các trục đường đến 17,5m.

Khu đô thị thiết kế xu hướng sống xanh, dành phần lớn diện tích cho cây xanh, mảng xanh xen kẽ giữa các tòa nhà, công viên trung tâm, đường chạy bộ ven sông tạo không khí trong lành, mang lại môi trường sinh thái cho cư dân.

The Mansion Hội An nằm ở phía Nam Đà Nẵng thu hút nhiều nhà đầu tư

Trước nhu cầu của các nhà đầu tư phía Bắc, ngày 26.11, Navi Property ra mắt dự án The Mansion Hội An tại Hà Nội, chia sẻ các thông tin tiềm năng về thị trường bất động sản miền Trung cùng nhiều ưu đãi cho khách hàng.



