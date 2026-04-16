Nên dùng USB hay Bluetooth để nghe nhạc trên ô tô?

Mặc dù việc sử dụng ứng dụng để nghe nhạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhưng khi nghe nhạc trong ô tô, kết nối Bluetooth không phải là lựa chọn tối ưu nếu so sánh với phát nhạc từ USB.

USB tưởng lỗi thời nhưng lại là “chìa khóa” nghe nhạc hay nhất trên ô tô ẢNH: CARLUEX

Theo BGR, mặc dù kết nối không dây mang lại sự tiện lợi, nhưng chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn nhiều nếu người dùng cắm điện thoại trực tiếp vào hệ thống âm thanh của xe qua cổng USB. Ngoài ra, một lựa chọn khác tương tự như những cuốn băng nhạc xưa là sử dụng ổ USB để lưu trữ và phát nhạc trên ô tô trực tiếp từ đó.

Nhiều lợi ích từ ổ USB mang lại cho âm thanh trên ô tô

Sử dụng ổ USB để lưu trữ nhạc không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí đăng ký dịch vụ nghe nhạc mà còn cho phép phát nhạc với định dạng FLAC và âm thanh lossless, điều mà Bluetooth không hỗ trợ trừ khi sử dụng các codec đặc biệt.

Với dung lượng ổ USB lớn, người dùng có thể lưu trữ hàng chục nghìn bài hát. Chẳng hạn, một ổ USB 256 GB có thể chứa hơn 83.000 bài hát với dung lượng trung bình 3 MB mỗi bài. Người dùng có thể dễ dàng thêm hoặc thay đổi bài hát trên ổ USB, miễn là ô tô mình sở hữu có cổng USB. Nếu không, người dùng sẽ cần một bộ chuyển đổi hoặc thiết bị có đầu ra phụ như DAC.

Để thêm nhạc vào ổ USB, người dùng có thể bắt đầu bằng cách tải những bài hát MP3 hoặc định dạng nhạc mà mình thường sử dụng. Hãy đảm bảo định dạng ổ USB theo cấu trúc file phổ biến như FAT hoặc FAT32. Sau khi chuyển bài hát vào ổ USB, hãy cắm vào cổng USB trên xe và chọn đúng đầu vào. Nếu bài hát phát mà không gặp vấn đề gì, người dùng đã hoàn tất.

Ngoài việc phát nhạc, cổng USB trên ô tô còn có thể kết nối với nhiều thiết bị thú vị khác giúp nâng cao trải nghiệm lái xe. Tuy nhiên, không gì thú vị hơn việc tự tạo danh sách phát và thưởng thức âm nhạc chất lượng cao trong khi lái xe.