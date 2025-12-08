Nền kinh tế trải nghiệm và sự trỗi dậy của không gian sống hàng hiệu

Nền kinh tế trải nghiệm

Thuật ngữ "nền kinh tế trải nghiệm" được tác giả Joseph Pine & James Gilmore miêu tả chi tiết đến trong cuốn sách cùng tên: "The Experience Economy" (Nền kinh tế trải nghiệm) xuất bản những năm 1990: "Thời gian là tiền bạc. Nếu bạn có thể khiến khách hàng dành nhiều thời gian với doanh nghiệp của mình, họ sẽ chi thêm cho thứ mà bạn bán".

Bước tiến của nền kinh tế hiện đại đã khai sinh ra nhóm các doanh nghiệp siêu việt như Apple, Nike, Four Seasons hay Park Hyatt. Họ bán trải nghiệm, cảm xúc, tạo tương tác và sự hài lòng của khách hàng. Họ không chỉ bán sản phẩm vật lý hay dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà tạo ra phong cách, lối sống khẳng định đẳng cấp của khách hàng.

Các công ty vĩ đại đã biến trải nghiệm thành mối liên kết độc đáo: thu hút sự chú ý của khách hàng, tạo ra trải nghiệm phong phú, xây dựng thiện cảm, tạo ấn tượng tích cực. Đó là nền kinh tế trải nghiệm. Từ sợi dây gắn kết đó doanh nghiệp tạo ra một tập khách hàng trung thành, nhờ đó đạt được hiệu suất hoạt động tốt hơn, kinh doanh bền vững hơn.

Xu thế bùng nổ

Trong bất động sản, "nền kinh tế trải nghiệm" không còn là khái niệm lý thuyết mà trở thành một làn sóng định hình lại cách thiết kế, vận hành và định giá tài sản trên toàn cầu. Trong phân khúc cao cấp, các dự án không chỉ bán sản phẩm mà tạo ra một trải nghiệm sống trọn gói, từ dịch vụ, tiện ích đến cảm xúc cộng đồng cư trú.

Người tiêu dùng cao cấp ưu tiên cho các sản phẩm, dịch vụ mang lại trải nghiệm, cảm xúc, thay vì chú trọng tích lũy tài sản hữu hình ẢNH: MASTRERIE HOMES

Tại Việt Nam, sự trỗi dậy của nền kinh tế trải nghiệm càng rõ nét khi cấu trúc dân số và ưu tiên sống của thế hệ trẻ thay đổi nhanh chóng. Tốc độ sinh giảm mạnh từ mức 6,3 con/phụ nữ (1960) xuống chỉ còn 1,88 vào năm 2025 khiến tỷ lệ sống độc thân tăng và nhu cầu "sống cho bản thân" trở nên phổ biến.

Cùng lúc đó, 50% dân số Việt Nam đã trên 33,4 tuổi (2025), bước vào giai đoạn "già hóa năng động" – nhóm khách hàng ưu tiên môi trường sống yên bình, xanh và chú trọng sức khỏe. Theo UNICEF, 64% gen Z cho biết cảm xúc cá nhân ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định sống hằng ngày; 75% nhận định sức khỏe tinh thần tác động trực tiếp đến kế hoạch tương lai và 42% đã từng trải qua lo âu kéo dài. Những con số này lý giải vì sao người trẻ ưu tiên không gian có ánh sáng tự nhiên, mảng xanh, sự riêng tư và tiện ích phục hồi – tái tạo.

Song song đó, gen Z và thế hệ trẻ có nhiều trải nghiệm du lịch, văn hóa và quốc tế hơn, họ quen với dịch vụ 5 sao, wellness retreat, các sự kiện quốc tế. Vì vậy, kỳ vọng về nơi ở cũng được nâng lên: không chỉ là chỗ ở, mà là một hệ sinh thái sống nơi thiết kế, tiện ích và cộng đồng cư dân phản chiếu phong cách sống riêng.

Không gian sống hàng hiệu

Xu hướng trên cũng chính là động lực để Masterise Homes - với sự đồng hành của Savills Hotels - tổ chức Branded Living Summit 2025, diễn đàn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam thảo luận về nền kinh tế trải nghiệm và khái niệm "branded living" (không gian sống hàng hiệu). Nền kinh tế trải nghiệm dù đang bùng nổ trên toàn cầu nhưng lần đầu tiên tại Việt Nam được phác thảo và mổ xẻ qua góc nhìn từ nhiều chuyên gia. Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không gian sống hàng hiệu ngày nay không còn mang tính "trưng bày" mà đã kết hợp tinh thần thương hiệu, thiết kế để tạo nên các trải nghiệm sống đẳng cấp.

Mang tinh thần kiến tạo, nắm bắt xu thế dịch chuyển của nền kinh tế và người tiêu dùng, Masterise Homes là nhà phát triển đầu tiên tại Việt Nam hiện nay tiên phong kiến tạo không gian sống hàng hiệu ở tất cả các phân khúc sản phẩm từ Masteri Collection, LUMIÈRE Series, cho đến những dự án bất động sản hàng hiệu hợp tác với các thương hiệu toàn cầu.

LUMIÈRE hướng đến cộng đồng tinh anh mong muốn cân bằng thân-tâm-trí

Từ các dự án hợp tác với thương hiệu toàn cầu đến dòng Masteri Collection và LUMIÈRE Series, Masterise Homes thể hiện chiến lược sản phẩm nhất quán: chất lượng hàng hiệu hiện diện ở mọi phân khúc, để mỗi khách hàng dù là người trẻ thành đạt mua căn hộ đầu tiên hay nhà đầu tư săn tìm sản phẩm siêu sang đều sở hữu một "Branded Living" được "may đo" riêng.

Không chỉ tiên phong mang bất động sản hàng hiệu quốc tế về Việt Nam, Masterise Homes tiên phong và định hình một chuẩn mực mới về không gian sống hàng hiệu trong bất động sản. Đưa sản phẩm may đo riêng đến nhiều thế hệ cư dân thành đạt, Masterise Homes là thương hiệu cam kết về chất lượng, trải nghiệm sống và giá trị bền vững.