Nên lựa chọn pin Duracell hay Energizer?

Phong Đỗ
15/05/2026 19:37 GMT+7

Bí mật về hai 'ông trùm' Duracell và Energizer giúp bạn chọn đúng loại pin cho các thiết bị gia đình.

Đều là những 'ông lớn' trong ngành năng lượng di động, cuộc đối đầu giữa Duracell và Energizer chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây, những tranh luận về tuổi thọ pin giữa hai thương hiệu này đã nóng lên khi các dữ liệu thử nghiệm thực tế được công bố. Cuộc chiến này thậm chí từng căng thẳng đến mức dẫn đến kiện tụng giữa hai bên về những tuyên bố quảng cáo. Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự lại nằm ở công nghệ lõi và mục đích sử dụng mà ít người dùng chú ý tới.

Sức mạnh của Lithium: Energizer mang ưu thế về tuổi thọ

Nếu bạn tìm kiếm một loại pin có thể hoạt động bền bỉ nhất trong một lần sử dụng, Energizer Ultimate (dòng Lithium) chính là nhà vô địch tuyệt đối. Nhờ thành phần hóa học ưu việt, dòng pin này không chỉ có dung lượng mAh vượt trội mà còn hoạt động cực tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Khi mùa đông giá lạnh làm chậm các phản ứng hóa học trong pin kiềm thông thường, dòng Lithium này vẫn duy trì phong độ ổn định.

Duracell chiếm niềm tin về độ ổn định

Ngược lại với thế mạnh về 'độ lì' của Energizer, Duracell lại ghi điểm tuyệt đối nhờ điện trở thấp. Điều này biến Duracell trở thành một 'vận động viên chạy nước rút' thực thụ, khi có thể cung cấp nguồn năng lượng mạnh mẽ và ổn định cho các thiết bị 'ngốn' điện như máy ảnh hay đồ chơi điều khiển từ xa. Trong khi Energizer phù hợp cho những thiết bị tiêu thụ điện năng từ từ, thì Duracell lại là lựa chọn số 1 cho những tác vụ nặng.

Bài toán kinh tế cho người tiêu dùng

Dù Energizer Ultimate đánh bại mọi đối thủ về hiệu suất, nhưng cái giá phải trả không hề rẻ. Thực tế, bạn có thể mua được một vỉ 20 viên Duracell với số tiền chỉ đủ mua 8 viên Energizer Ultimate. Đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ điện thấp như điều khiển TV hay đồng hồ treo tường, các dòng pin tiêu chuẩn như Energizer Max hay Duracell thông thường vẫn là lựa chọn kinh tế và hiệu quả nhất vì hiệu suất của chúng gần như tương đương nhau.

Dù chọn Energizer hay Duracell, bí quyết để tiết kiệm nhất chính là hiểu rõ thiết bị của mình cần sự bền bỉ lâu dài hay nguồn năng lượng bùng phát tức thì.

