Nên mua phiên bản nào trong loạt iPhone 16?

Toàn bộ thành viên trong dòng iPhone 16 đều hỗ trợ Apple Intelligence, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được phát hành cho một số mẫu iPhone chạy iOS 18 trong vài tháng tới. Nhưng đó không phải là tính năng duy nhất để người dùng lựa chọn iPhone mới.



Chọn mua iPhone 16 nếu…

Muốn có các tính năng của Apple Intelligence

Người dùng không phải mua iPhone cao cấp, đắt nhất để truy cập các tính năng Apple Intelligence bởi cả 4 phiên bản iPhone 16 đều hỗ trợ công cụ này. Apple Intelligence yêu cầu chip A17 Pro trở lên và tối thiểu 8 GB bộ nhớ RAM. iPhone 16 có chip A18 Pro để hỗ trợ các quy trình AI và các tác vụ học máy tiên tiến hơn.

Control Camera có trên tất cả thành viên iPhone 16 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEVERGE

Apple Intelligence đòi hỏi sức mạnh xử lý đáng kể, phần lớn phụ thuộc vào RAM. Dung lượng RAM cao hơn cho phép xử lý ngôn ngữ tự nhiên (LNP) và chỉnh sửa ảnh hỗ trợ AI. Chip A18 được sản xuất trên quy trình 3nm thế hệ thứ hai, CPU 6 lõi với 2 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng, nhanh hơn 30% so với A16 Bionic trên iPhone 15 nhưng sử dụng ít năng lượng hơn 35%.

iPhone 16 cũng có một công cụ thần kinh nâng cấp để xử lý tác vụ AI hiệu quả hơn. Công cụ thần kinh hỗ trợ các tác vụ AI như lệnh thoại, nhận dạng hình ảnh và dự đoán văn bản.

Muốn có Control Camera

Mọi iPhone 16 đều có nút Control Camera hoạt động như một phím tắt cho chức năng camera, giúp người dùng điều khiển tiêu điểm, thu phóng và kích hoạt camera bằng các cử chỉ khác nhau. Nút này là mới đối với trải nghiệm iPhone và có sẵn trên mọi phiên bản nên rất thú vị. Bên cạnh đó, iPhone 16 cũng có nút Action như trên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max để thay cho nút tắt tiếng.

Chọn mua iPhone 16 Plus nếu…

Muốn có một màn hình lớn nhưng không quá lớn

iPhone 16 Plus có màn hình 6,7 inch như iPhone 15 Plus nhưng nhỏ hơn iPhone 16 Pro Max một chút. Nó cũng hỗ trợ Apple Intelligence, đi kèm chip A17 cùng một số cải tiến về RAM. Tuy nhiên sản phẩm có giá cao hơn 100 USD so với bản tiêu chuẩn.

iPhone 16 Pro đi kèm hệ thống camera hàng đầu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEVERGE

Chọn mua iPhone 16 Pro nếu…

Muốn camera hàng đầu trong túi

iPhone 16 Pro có hệ thống camera tốt nhất trong số tất cả các mẫu iPhone mà không cần phải chi nhiều tiền cho phiên bản Pro Max cao hơn. Đó là sự kết hợp của camera siêu rộng 48 MP, tăng từ 12 MP trên các mẫu iPhone 15 và 14 Pro, đưa cảm biến của camera siêu rộng ngang với cảm biến chính với dự kiến giúp giảm nhiễu và cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh.

Cùng với bố cục camera mới, iPhone 16 Pro còn có nhiều tính năng chụp ảnh hấp dẫn hơn đối với những người đam mê nhiếp ảnh, bao gồm zoom quang 5x, cảm biến camera mới được cải tiến, hỗ trợ video 4K 120fps và quay video không gian. Người dùng có thể thưởng thức ảnh trên màn hình 6,3 inch lớn hơn, tăng từ 6,1 inch trên các mẫu tiền nhiệm.

Muốn hỗ trợ Wi-Fi 7

iPhone 16 và 16 Plus đều hỗ trợ Wi-Fi 6E, nhưng 16 Pro và 16 Pro Max hỗ trợ Wi-Fi 7 giúp mang lại tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp và sử dụng phổ hiệu quả hơn. Điều này có lợi cho các tác vụ có nhu cầu cao như chơi game online, hội nghị truyền hình, phát trực tuyến video 8K, thực tế ảo (VR) và tải xuống các tệp lớn.

Coi trọng sạc nhanh

iPhone 16 Pro hỗ trợ sạc có dây lên đến 40W và sạc không dây MagSafe 20W. Mặc dù pin chỉ lớn hơn iPhone 15 Pro khoảng 2,5% nhưng tốc độ sạc chắc chắn được nâng cấp so với sạc 15W qua MagSafe và 27W với sạc có dây trên tiền nhiệm.

iPhone 16 Pro Max là mẫu iPhone có màn hình lớn nhất từ trước đến nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THEVERGE





Mua iPhone 16 Pro Max nếu…

Muốn màn hình iPhone lớn nhất

iPhone 16 Pro Max có màn hình lớn đến 6,9 inch. Sản phẩm có viền mỏng hơn so với các mẫu trước nhằm tối đa hóa diện tích hiển thị và khung cao hơn một chút để có nhiều không gian hơn.

Thời lượng pin dài

iPhone 16 Pro Max được cho là có pin 4.676 mAh, lớn hơn khoảng 5,7% so với iPhone 15 Pro Max, điều này giúp cải thiện thời lượng sử dụng pin cho người dùng.