Nền tảng bán vé CTicket được nhiều đối tác quốc tế lựa chọn

Nguồn: CTicket
24/10/2025 11:00 GMT+7

Là đối tác bán vé chính thức cho đợt VPBank Pre-sale của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, CTicket ghi nhận toàn bộ vé hai đêm 8 và 9.11.2025 được bán hết nhanh chóng. Nền tảng cho biết đã đầu tư hạ tầng mạnh mẽ để đảm bảo người hâm mộ thao tác thuận lợi.

Ngôi sao Hallyu G-Dragon sẽ trở lại Việt Nam với hai đêm diễn liên tiếp 8 và 9.11.2025, trong khuôn khổ tour toàn cầu do AEG Presents Asia, 8Wonder và ER CMG phối hợp tổ chức, cùng sự đồng hành của VPBank với vai trò nhà tài trợ danh xưng. Sự kiện không chỉ tái khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng Hallyu tại Việt Nam mà còn thể hiện năng lực vận hành vững vàng của các nền tảng công nghệ nội địa trong việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Nền tảng bán vé CTicket được nhiều đối tác quốc tế lựa chọn- Ảnh 1.

Toàn bộ vé presale của show diễn trên CTicket ngày 8 và 9.11 đã được bán hết nhanh chóng

Với show diễn lần này, ban tổ chức và nhà tài trợ VPBank dành riêng lượt mua vé sớm đặc quyền cho khách hàng sở hữu thẻ VPBank Mastercard tại Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm hoi để các Fan Việt (người hâm mộ G-Dragon tại Việt Nam) sở hữu tấm vé gặp gỡ thần tượng trước khi đợt bán chính thức toàn cầu được mở.

Là đơn vị phụ trách phân phối vé dành riêng cho khách hàng sở hữu thẻ VPBank Mastercard, nền tảng CTicket.vn cho biết, trong hai ngày mở bán cổng bán vé này tiếp nhận lượt truy cập khủng, chứng tỏ sức nóng không thể cưỡng lại của "ông hoàng Kpop". Một trong những người hâm mộ may mắn sở hữu vé sớm, chị Nguyễn Thúy Nhung (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải xếp hàng online khá lâu, nhưng chỉ sau khoảng 15 phút chờ và vài chục giây thao tác là đã có được cặp vé GA trong tay. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và mượt mà ngoài mong đợi".

Đại diện CTicket tiết lộ, đơn vị được nhà tổ chức 8Wonder và nhà tài trợ danh dự tin tưởng lựa chọn nhờ năng lực và kinh nghiệm bán vé thành công cho nhiều show quốc tế trước đó, cũng như đáp ứng được các tiêu chí để trở thành đơn vị bán vé chính thức theo yêu cầu. CTicket đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chuyên nghiệp và nhanh chóng để đảm bảo phục vụ hàng trăm ngàn lượt truy cập từ Fan Việt một cách tốt nhất trong 2 ngày mua vé ưu tiên. "Chúng tôi không ngừng hoàn thiện nền tảng để mang đến cho người hâm mộ hành trình mua vé minh bạch, nhanh chóng và công bằng nhất", đại diện CTicket chia sẻ. 

Nền tảng bán vé CTicket được nhiều đối tác quốc tế lựa chọn- Ảnh 2.

CTicket.vn là địa chỉ quen thuộc của các fan Việt khi đu thần tượng quốc tế

ẢNH: DLE

Với thành công từ đợt bán vé presale của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, CTicket một lần nữa chứng minh năng lực của mình trên thị trường bán vé trực tuyến Việt Nam, nơi công nghệ và trải nghiệm người dùng được đặt ở vị trí trung tâm. Trước đó, nền tảng này cũng đã đồng hành cùng nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn cùng fan meeting của loạt nghệ sĩ quốc tế được yêu . Thành công này tiếp tục củng cố uy tín của CTicket trong mắt các đối tác quốc tế cũng như cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam.

Từ những nỗ lực không ngừng trong việc nâng cấp công nghệ, tối ưu trải nghiệm người dùng đến việc đồng hành cùng các nhà tổ chức quốc tế, CTicket đang góp phần đưa khán giả Việt Nam đến gần hơn với những sân khấu âm nhạc toàn cầu, khẳng định năng lực và uy tín của một nền tảng Việt trong thị trường giải trí đang phát triển mạnh mẽ.

Về CTicket.vn

CTicket.vn là nền tảng bán vé trực tuyến uy tín tại Việt Nam, cung cấp vé cho các sự kiện âm nhạc, thể thao và giải trí quy mô lớn trong nước và quốc tế. Với định hướng "Công nghệ hiện đại – Minh bạch – An toàn – Trải nghiệm tối ưu", CTicket không ngừng hoàn thiện hạ tầng nhằm mang lại trải nghiệm mua vé tối ưu cho người dùng. Nhờ sự tin tưởng từ hàng loạt đối tác trong nước và quốc tế, CTicket đang từng bước khẳng định vị thế là nền tảng phân phối vé đáng tin cậy, góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí của khán giả trên bản đồ khu vực.

