Nền tảng blockchain U2U Network của Việt Nam niêm yết trên sàn tài sản số Kraken Mỹ

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) - đơn vị thành viên của Công ty CP Chứng khoán SSI - cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS. Sự đồng hành của định chế tài chính giúp U2U nâng chuẩn vận hành minh bạch, tạo đường ray kết nối giữa tài chính truyền thống và tài sản số.

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt trên 17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số. U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có trên 1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.

Sàn giao dịch tài sản số Kraken thông báo niêm yết U2U Network vào ngày 17.10 ẢNH: N.H

Song song với công nghệ, U2U Network còn đóng vai trò kết nối và ươm mầm thế hệ builder mới thông qua VietBUIDL Hackathon - sân chơi sáng tạo và xây dựng blockchain với quy mô quỹ đầu tư 100 tỉ đồng lớn nhất Đông Nam Á và được chú ý nhất tại Việt Nam và quốc tế thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI, cho biết: "Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu. U2U Network không chỉ đại diện cho một dự án blockchain thành công, mà còn cho thấy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của người Việt trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới".

Với cột mốc này, U2U Network đặt mục tiêu trở thành hạ tầng số lõi cho các ứng dụng Web3, tài chính số, chuyển đổi số tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế. Việc được Kraken lựa chọn không chỉ khẳng định chuẩn vận hành và công nghệ, mà còn cho thấy doanh nghiệp Việt có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu bằng năng lực thật - từng bước, thận trọng và bền vững.

Sàn Kraken được thành lập năm 2011 tại San Francisco (Mỹ), đây là một trong những sàn tài sản số lâu đời, nổi tiếng với tuân thủ, minh bạch, an toàn. Kraken hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase. Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken mới chỉ niêm yết khoảng 500 token, cho thấy mức độ chọn lọc rất cao.